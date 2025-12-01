  • Новость часаПВО уничтожила десять БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой
    Bild: МиГ-31 напугали поляков и немцев
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне (фото)
    В Госдуме обратились с просьбой к Верховному суду по делу Долиной
    Пушилин сообщил о прорыве ВС России под Красным Лиманом
    The Times назвала замену Зеленскому
    Bloomberg узнал о просьбе индийских военных перед визитом Путина
    Песков озвучил сроки визита Уиткоффа в Москву
    Грузия ответила на обвинения Украины в помощи российским военным
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    22 комментария
    1 декабря 2025, 01:47 • Новости дня

    Танкер турецкой фирмы дал течь у берегов Сенегала после нападения

    Senenews: Танкер турецкой фирмы подвергся нападению у берегов Сенегала

    Tекст: Антон Антонов

    У берегов Сенегала дал течь танкер Mersin турецкой фирмы Besiktas Denizcilik, который, предположительно, подвергся нападению в сенегальских водах, пишет Senenews.

    Власти Сенегала принимают срочные меры для предотвращения утечки углеводородов с танкера. В настоящее время экстренные службы развернули плавучее ограждение. Планируется удалить с танкера примерно полмиллиона баррелей углеводородов, передает ТАСС со ссылкой на Senenews.

    «Танкер не смог причалить к порту Сенегала… существует риск загрязнения, в машинное отделение прибывает вода», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции выразили обеспокоенность по поводу атак на танкеры в Черном море: в пятницу танкер Kairos загорелся в 52 км от турецкого побережья после внешнего воздействия, затем было дважды атакован танкер, Virat. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за атаки. Российский МИД осудил атаки Киева на танкеры, назвав их террористическими действиями.

    28 ноября 2025, 22:11 • Новости дня
    Турецкие власти заявили о втором атакованном танкере в Черном море
    Турецкие власти заявили о втором атакованном танкере в Черном море
    @ Jan Huebner/Severing/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море в 35 милях от турецкого побережья, при этом экипаж из 20 человек не пострадал, сообщило в пятницу турецкое управление мореходства.

    Информация о нападении на танкер VIRAT в Черном море у берегов Турции поступила от турецкого управления мореходства, передает ТАСС. О происшествии экипаж сообщил в пятницу, отметив, что удар был нанесен в 35 милях от берега, при этом точные детали атаки остаются неизвестными. На помощь были направлены спасатели и торговое судно.

    Состояние всех 20 членов экипажа оценивается как удовлетворительное. По словам моряков, в машинном отделении отмечалось сильное задымление, однако человеческих жертв и травм нет.

    Это уже второй похожий инцидент в этот день у берегов Турции. Ранее танкер Kairos под тем же флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берега из-за внешнего воздействия.

    Ранее сообщалось, что пожар на танкере Kairos у побережья Турции мог быть вызван взрывом морской мины.

    Весь экипаж был эвакуирован турецкими спасательными службами.

    Главная служба мореходства Турции заявила, что танкер загорелся после внешнего воздействия у берегов Турции.

    Комментарии (9)
    28 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана

    Сийярто: Путин и Орбан договорились сохранить поставки газа и нефти в Венгрию

    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия продолжит обеспечивать Венгрию необходимыми объемами газа и нефти по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», сохраняя стабильность поставок, сообщил по итогам встречи в Кремле лидеров двух стран глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Россия и Венгрия договорились продолжить поставки газа и нефти в прежних объемах, передает Interfax. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров премьера Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что энергетическая безопасность Венгрии гарантирована.

    «Президент Путин подтвердил, что Россия поставит оговоренные объемы газа и нефти вовремя, по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», – написал Сийярто в соцсети Х.

    Также по итогам встречи стороны договорились значительно ускорить строительство АЭС «Пакш». Министр отметил, что все технические приготовления идут по графику, а работы на объекте начнутся 5 февраля, что он назвал важным шагом к долгосрочному, стабильному и доступному энергоснабжению Венгрии.

    В вопросе урегулирования ситуации на Украине Сийярто заявил, что Венгрия остается сторонником мира. Он отметил, что, по словам Владимира Путина, в случае проведения мирного саммита он может пройти в Будапеште.

    Сийярто также подчеркнул суверенитет Венгрии и самостоятельность ее внешней политики. Он добавил, что сотрудничество с Россией строится на взаимном уважении и учете реальных потребностей в энергетической сфере, а прошедшая встреча еще больше укрепила эти связи.

    Напомним, встреча Путина и Орбана в Кремле продлилась почти четыре часа. Виктор Орбан заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и выразил надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся у берегов Турции «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия, сейчас эвакуируют 25 членов экипажа, сообщает Главное управление мореходства Турции..

    Информация о пожаре на шедшем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии поступила от Главного управления мореходства Турции, передает ТАСС. По данным ведомства, инцидент произошел в 28 морских милях от побережья провинции Коджаэли. Судно следовало в российский порт. Танкер шел без груза. Причиной пожара на борту стало внешнее воздействие.

    Турецкое мореходство подчеркнуло, что на момент происшествия состояние всех 25 членов экипажа оставалось удовлетворительным. Для эвакуации моряков направили спасателей, процесс идет под контролем властей. Администрация губернатора провинции Коджаэли также подтвердила информацию о возгорании на танкере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на танкере Swanlake в Мраморном море у берегов Стамбула произошла гибель российского моряка в результате отравления паром топлива.

    До этого на нефтеналивном танкере в порту Туапсе на Черном море возник пожар из-за падения обломков БПЛА.

    А пожар на нефтяном танкере MT Federal II в Индонезии привел к гибели десяти человек.

    Комментарии (10)
    29 ноября 2025, 12:04 • Новости дня
    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском поврежден при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров
    @ КТК

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки безэкипажных катеров на морском терминале КТК под Новороссийском поврежден причал ВПУ-2, что нарушило график отгрузочных операций, сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

    Выносное причальное устройство ВПУ-2 на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было серьезно повреждено в ночь на 29 ноября, передает ТАСС.

    По официальным данным пресс-службы КТК, удар по объекту был нанесен безэкипажными катерами в 4.06 мск, что привело к полной невозможности дальнейшей эксплуатации причала.

    Эксплуатирующая компания подчеркнула, что после атаки были немедленно остановлены все погрузочные операции, а танкеры отведены за пределы акватории терминала во исполнение требований капитана морского порта Новороссийск. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется.

    Как предварительно установлено, разлива нефти в Черное море не произошло. В дальнейшем отгрузки нефти будут возобновляться только при отсутствии угроз со стороны безэкипажных катеров или беспилотников, отметили в КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при массированной атаке дронов на Новороссийск получили повреждения 227 квартир.

    В среду в результате атаки беспилотников пострадали еще 20 квартир.

    На уходящей неделе при атаках дронов на Новороссийск пострадали четыре человека, были повреждены пять многоквартирных и два частных дома.

    Комментарии (7)
    29 ноября 2025, 12:39 • Новости дня
    Танкер Virat повторно подвергся атаке беспилотников у берегов Турции
    Танкер Virat повторно подвергся атаке беспилотников у берегов Турции
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкер Virat под флагом Гамбии вновь подвергся нападению с использованием беспилотников у берегов Турции, сообщил канал NTV со ссылкой на источники.

    Танкер Virat, идущий под флагом Гамбии, вновь оказался объектом атаки беспилотников у побережья Турции, передает ТАСС со ссылкой на канал NTV.

    Согласно сообщениям источников, в субботу утром судно получило новые незначительные повреждения на правом борту над ватерлинией после удара беспилотных морских аппаратов.

    Ранее, вечером в пятницу, на танкере возник пожар, который, как предполагается, был вызван попаданием беспилотного летательного аппарата. Все 20 членов экипажа для их безопасности были оперативно эвакуированы с борта судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий телеканал Haberturk допустил возможность атаки дронов на танкеры в Черном море. Власти Турции заявили о втором атакованном танкере в этом регионе.

    Комментарии (5)
    28 ноября 2025, 20:40 • Новости дня
    Причиной пожара на шедшем в Новороссийск танкере могла стать мина
    Причиной пожара на шедшем в Новороссийск танкере могла стать мина
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар на танкере Kairos, который следовал под флагом Гамбии в Новороссийск, мог быть вызван взрывом морской мины, пишет портал HaberDenizde.com.

    Как сообщает HaberDenizde.com, горящее судно заметило находившееся поблизости турецкое судно Turkan Saylan, передает ТАСС. Как уточняется, очаг возгорания был обнаружен в районе машинного отделения Kairos, куда по первоначальной версии и попала мина.

    В уведомлении береговых служб подчеркивается, что имеется риск затопления танкера. На помощь к месту происшествия уже направлены 12 катеров и буксиров, а также эвакуационное судно для спасения экипажа.

    Главное управление мореходства Турции в пятницу сообщило, что танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия.

    В начале ноября пожар произошел на танкере в порту Туапсе из-за падения фрагментов БПЛА.

    В апреле танкер с СПГ загорелся в Мраморном море около Стамбула.

    Комментарии (11)
    30 ноября 2025, 00:45 • Новости дня
    Турция выразила обеспокоенность атаками на танкеры в Черном море

    Спикер МИД Турции Кечели: Атаки на танкеры угрожают безопасности судоходства

    Турция выразила обеспокоенность атаками на танкеры в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки на танкеры Kairos и Virat в Черном море вблизи турецких берегов создали серьезные риски для безопасности судоходства в регионе, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

    «С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море», – приводит слова Кечели РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что оба нападения произошли в исключительной экономической зоне страны. Кечели заявил, что Турция поддерживает контакты с заинтересованными сторонами, чтобы не допустить эскалации конфликта в Черном море и предотвратить возможный ущерб для экономических интересов страны.

    Отмечается, что нападения «создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер Kairos загорелся в 52 км от турецкого побережья после внешнего воздействия, а экипаж был эвакуирован. Второй танкер, Virat, также подвергся атаке, однако его команда решила остаться на борту. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за удары по танкерам в Черном море.

    Комментарии (7)
    29 ноября 2025, 15:09 • Новости дня
    Капитан Virat сообщал турецким властям об атаке БПЛА на судно

    Капитан Virat сообщал властям Турции о дроновой атаке на судно

    Капитан Virat сообщал турецким властям об атаке БПЛА на судно
    @ denizcilikgm/X

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экипаж танкера Virat сообщил береговым службам о взрыве, возникшем из-за атаки беспилотника, сейчас причина ЧП тщательно изучается, пишут турецкие СМИ.

    Причину происшествия с танкером Virat продолжает устанавливать турецкое министерство транспорта, пишет ТАСС.

    Министр Абдюлькадир Уралоглу рассказал журналистам, что капитан судна при обращении к береговым службам сообщил о нападении с использованием беспилотника. При этом пожара после взрыва не произошло, экипаж не затребовал эвакуации.

    Министр заявил, что пока причина ЧП изучается. После сообщения капитана о происшествии, катера береговой охраны направились сразу на место. Уралоглу добавил, что после ликвидации последствий атаки судно, вероятно, отбуксируют в ближайший порт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер Virat под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море в 35 милях от турецкого побережья.

    Утром субботы этот танкер вновь обстреляли с использованием беспилотников у берегов Турции.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил газете ВЗГЛЯД, что атаки на танкеры в Черном море означают расширение целей с военных кораблей на гражданские суда и являются обычным терроризмом со стороны киевского режима.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 16:29 • Новости дня
    В Казахстане заявили о рисках для мировой энергобезопасности после атаки на КТК

    Минэнерго Казахстана: Атаки на КТК несут риски для мировой энергобезопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минэнерго Казахстана осудило атаку дронов ВСУ на КТК под Новороссийском, указав на риски для мировой энергетики и убытки для участников проекта.

    Министерство энергетики Казахстана в своем Телеграм-канале заявило о недопустимости атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В сообщении особо отмечается, что любые силовые действия в отношении гражданских объектов критической инфраструктуры напрямую подрывают глобальную энергетическую безопасность и наносят существенный экономический ущерб участникам консорциума, включая Казахстан.

    «Подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми. Трубопроводная система КТК – это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан», – заявило ведомство.

    В экстренном порядке Министерство перенаправляет экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты, чтобы минимизировать негативные последствия атаки и сохранить темпы добычи на основных месторождениях. Правительство Казахстана держит ситуацию под особым контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 29 ноября в результате атаки безэкипажных катеров был поврежден причал ВПУ-2 на морском терминале КТК под Новороссийском.

    Во вторник в ходе атаки дронов пострадало административное здание на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    Удары по Новороссийску, танкерам и причалу КТК являются совместной акцией Евросоюза и киевского режима с целью сорвать мирные переговоры и обвинить Россию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин.

    Комментарии (4)
    28 ноября 2025, 13:50 • Новости дня
    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Юшков: Орбан прилетел к Путину обсуждать спасение сербской NIS из-под санкций США

    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Покупка венгерской компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS будет иметь ряд положительных последствий. Так, сделка поспособствует снятию санкций с NIS, а проект строительства прямого нефтепровода между Венгрией и Сербией получит импульс. Однако есть и нюансы, которые способны стать темой переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Сделка по покупке компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS возможна, но требует уточнения целого ряда деталей. Вероятно, в том числе с этой целью Виктор Орбан едет в Москву», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Он напомнил, что благодаря усилиям политика, MOL, которой принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии, может продолжать покупать нефть у «Лукойла». «То есть венгерский премьер показал, что у него есть возможности лоббировать принятия американцами соглашения. Возможно, сейчас он хочет предложить свои услуги в вопросе продажи NIS», – уточнил собеседник.

    В активе компании – современный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). «Газпром нефть», которой принадлежит 44,9% акций NIS, вложила 3 млрд долларов в модернизацию НПЗ, сделав из него один из наиболее технологически развитых в Европе с глубиной переработки больше 99%. Российская сторона хочет получить за него рыночную цену. Александр Вучич ранее озвучивал 700-800 млн долларов, что ниже рынка. Штаты же пытаются заставить «Газпром нефть» продать долю американским структурам.

    В покупке активов заинтересованы и венгры, которым по силам добиться одобрения возможной сделки регулятором США. «Российская нефть идет по нефтепроводу «Дружба» по следующему маршруту: в Венгрию, потом в Хорватию, где почти у побережья разворачивается и поступает по трубе в Сербию. Будапешт и Белград ранее активно обсуждали строительство прямого нефтепровода. Я думаю, если MOL купит NIS, то проект строительства получит новый импульс», – считает Юшков.

    Кроме того, такая сделка будет способствовать снятию санкций с NIS, добавил эксперт, напомнив, что основное требование Вашингтона – отсутствие российских акционеров. «Впрочем, у этой операции есть ряд вопросов, которые, повторю, могут стать темой переговоров Путина и Орбана. Один из них – что является предметом обсуждения: только ли доля Газпрома в 11,3% или весь пакет в 56,15%? Если у «Газпром нефти» останется пакет ниже контрольного, сможет ли Венгрия пролоббировать снятие санкций с NIS?» – отметил аналитик.

    Он допустил, что у Орбана есть предварительное обещание Трампа по судьбе сербской компании после становления MOL ее акционером. «Еще один вопрос – условия возможной продажи российской доли. Венгерская компания едва ли сможет заплатить рыночную цену. Вероятно, будет определенная скидка. Премьер Венгрии, наверное, хочет обсудить, на каких условиях российская сторона готова продать эти активы, предполагается ли обратный выкуп акций и прочее», – рассуждает экономист.

    «Я думаю, в ходе переговоров политики также коснутся вопроса строительства АЭС «Пакш-2». Орбан ранее договорился, чтобы США разрешили операции по проекту с участием ряда российских банков. Но при этом он пообещал, что Венгрия будет покупать американское ядерное топливо у Westinghouse. Готова ли Россия строить атомную электростанцию при таких условиях? Путину и Орбану предстоит прояснить все эти нюансы», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS. Глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш заявил, что рассматривается возможность «обычной рыночной сделки». Обсуждения находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, уточнил он.

    Сообщение появилось накануне визита Виктора Орбана в Москву. По информации СМИ, возможное приобретение венгерской MOL доли в сербской NIS станет одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии.

    Отметим, Будапешт ранее выражал готовность содействовать Белграду в вопросах безопасности поставок топлива. MOL в два раза увеличила поставки нефти в Сербию в ноябре, сообщил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто. Он анонсировал, что в декабре объем поставок планируют поднять в два с половиной раза, передает Reuters.

    Примечательно, что США предоставили MOL исключение из санкционного режима: концерн сможет продолжать закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 года. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы OFAC. MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».

    Напомним, NIS – основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Белград владеет 29,87%. Главный актив NIS – это крупный НПЗ в городе Панчево. 26 ноября завод перешел в режим пониженной циркуляции на фоне нехватки нефти.

    Если США не дадут отсрочку от санкций, работа НПЗ будет полностью остановлена 29 ноября, сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что предложил правительству дать еще 50 дней для поиска покупателей NIS, а не проводить национализацию компании. «Если не будет заключен договор купли-продажи, у нас нет выбора. … Мы введем свою администрацию и предложим наивысшую возможную цену и заплатим ее российским друзьям», – приводит РИА «Новости» слова политика.

    Напомним, США ввели санкции против компании в начале текущего года. Применение карательных мер несколько раз откладывалось, но в ноябре санкции были приведены в действие. Для их снятия американская сторона потребовала полного выхода российских акционеров из NIS. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кому Газпром и «Газпром нефть» могли бы продать свою долю в сербской энергокомпании.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 19:19 • Новости дня
    Опубликованы кадры ударов по танкерам в Черном море

    Удары по танкерам Kairos и Virat в Черном море попали на видео

    Tекст: Вера Басилая

    Два танкера Kairos и Virat получили серьезные повреждения в результате ударов в акватории Черного моря, что подтверждается появившимися видеозаписями с места атаки.

    Кадры ударов по танкерам Kairos и Virat в Черном море были опубликованы на странице издания Clash Report в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает Lenta.ru.

    Сообщается, что атака проводилась совместно 13-м управлением военной контрразведки СБУ и Военно-морскими силами Украины. На видео зафиксированы серьезные разрушения на обоих суднах. Судя по материалам, оба танкера фактически утратили возможность самостоятельного передвижения и получили множественные повреждения корпуса.

    В пятницу танкер Virat под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море в 35 милях от турецкого побережья.

    Утром субботы этот танкер вновь обстреляли с использованием беспилотников у берегов Турции.

    Экипаж танкера Virat сообщил береговым службам о взрыве, который произошел из-за атаки беспилотника.

    Турецкое управление мореходства заявило о пожаре на танкере Kairos, который шел под флагом Гамбии из Египта в Новороссийск.

    Военный эксперт Василий Дандыкин назвал атаки на танкеры чистой воды терроризмом со стороны киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина осуществила атаки на танкеры в Черном море, что может стать серьезным вызовом для Турции.

    Комментарии (5)
    29 ноября 2025, 04:40 • Новости дня
    Телеканал Haberturk допустил атаку дронов на танкеры в Черном море

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Турции не торопятся с версиями причин возгорания и атаки на танкеры под флагом Гамбии у побережья страны в Черном море, но телеканал Haberturk представил несколько фото с подписью «БПЛА», допустив причастность дронов к происшествию.

    «У нас нет точной информации о причине пожара. Мы сделаем заявление, как только все прояснится. Изучается возможность стороннего воздействия. Все наши службы – жандармерия, службы здравоохранения,  Управление окружающей среды и урбанизации, а также наши коллеги из столичного муниципалитета – здесь», – сказал губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ в заявлении, представленном телеканалом Haberturk.

    Губернатор ответил на вопрос о версии, будто танкеры столкнулись с подводными минами, повторив, что точной информации пока нет, чтобы что-либо утверждать.

    Говоря о судне VIRAT, Акташ добавил, что судно на территории другой провинции, однако есть информация о том, что с его экипажем все в порядке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пожар на танкере Kairos у побережья Турции мог быть вызван взрывом морской мины. Весь экипаж судна был эвакуирован турецкими спасательными службами.

    Главная служба мореходства Турции заявила, что танкер загорелся после внешнего воздействия у берегов Турции. Позднее в пятницу турецкие власти заявили о втором атакованном танкере в Черном море.


    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 12:51 • Новости дня
    Ликвидировано открытое горение после атаки БПЛА на Афипском НПЗ

    На Афипском НПЗ потушили пожар после атаки дронов на предприятие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, возникший после атаки БПЛА, удалось потушить спустя несколько часов, пострадавшие отсутствуют, сообщает региональный оперштаб.

    Открытое горение на Афипском НПЗ, возникшее в результате атаки беспилотника, было полностью ликвидировано, передает Оперативный штаб Краснодарского края. Там уточнили, что специалисты сделали это в 11.37 29 ноября.

    Пожар на объекте произошел ночью в субботу. МЧС локализовало огонь на площади в 250 квадратных метров. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории предприятия, говорится в сообщении штаба.

    Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано. Все службы завода и экстренные структуры оперативно приступили к ликвидации последствий, ущерб и причины инцидента сейчас уточняются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оперштаб сообщил о пожаре на Афипском НПЗ в Северском районе после атаки беспилотников, персонал завода был эвакуирован в убежище.

    До этого обломки беспилотника вызвали пожар на Афипском НПЗ в конце сентября, пострадавших и повреждений не было.

    В мае 2023 года первый пожар из-за атаки беспилотников на Афипском НПЗ также обошелся без пострадавших.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 17:28 • Новости дня
    Орбан заявил о получении от Путина гарантии поставок нефти и газа в Венгрию

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на собрании партии «ФИДЕС» сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным якобы получил гарантии продолжения поставок нефти и газа в Венгрию.

    Орбан считает, что получил от Путина гарантии продолжения поставок нефти и газа, передает ТАСС.

    По его словам, эта договоренность обеспечивает энергетическую безопасность страны и позволит сохранить одни из самых низких в Евросоюзе тарифов на коммунальные услуги для населения. О результате переговоров Орбан рассказал на собрании партии «ФИДЕС» в городе Ньиредьхаза.

    Политик напомнил, что ранее добился исключения Венгрии из американских санкций в отношении потребления российских энергоносителей. Теперь, по словам премьер-министра, удалось согласовать долгосрочные поставки с Москвой.

    «Нам удалось договориться об этом, так что мы сможем поддерживать самые низкие в Европе расценки на коммунальные услуги», – заявил Орбан.

    Он добавил, что венгерская и российская стороны строго соблюдают все контракты на энергоресурсы, действующие с 2009 года. Орбан отметил, что «самое важное, что я могу сказать о российском президенте, это то, что это работает». Венгрия по-прежнему импортирует основную часть нефти по трубопроводу «Дружба», а газа – по «Турецкому потоку».

    В 2023 году, как сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, поставки из России составили 8,5 млн тонн нефти и более 7 млрд кубометров газа.

    Ранее Виктор Орбан после переговоров с Владимиром Путиным в Москве заявил о перспективах заключения крупных сделок в условиях продажи российских активов.

    Орбан прибыл к Путину для обсуждения вопроса спасения сербской компании NIS от санкций США. Он назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия продолжит поставки газа и нефти в Венгрию через нефтепровод «Дружба» и газопровод «Турецкий поток».

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 21:05 • Новости дня
    Правительство предложило ужесточить контроль над недропользованием

    Правительство внесло в Госдуму проект закона об ужесточении контроля над недропользованием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство направило в Госдуму законопроект, который усиливает контроль за иностранными инвестициями в стратегические отрасли, включая добычу полезных ископаемых и рыболовство.

    Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об усилении контроля за иностранными инвестициями в сфере недропользования и производства рыбной продукции. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента и направлен на предотвращение рисков при инвестировании иностранного капитала в компании стратегического значения для обороны и безопасности страны, пишет

    РИА «Новости».

    Законопроект расширяет перечень стратегических видов деятельности, в том числе за счет использования недр, не отнесенных к федеральным, на территории одного или нескольких регионов России.

    Войти туда могут участки с запасами нефти от 50 млн до 70 млн тонн, газа – от 30 млрд до 50 млрд кубометров, коренного золота – от 30 до 50 тонн, меди – от 300 тыс. до 500 тыс. тонн, а также других полезных ископаемых, включая уран, редкоземельные элементы и литий.

    Также стратегическим признается недропользование, если объем запасов превышает 70 млн тонн нефти, 50 млрд кубометров газа, 500 тыс. тонн меди или 50 тонн золота в совокупности у компаний, которые подконтрольны одному лицу.

    Для подземных вод стратегическим станет использование недр, где добыча превышает 3 тыс. кубометров в сутки, если вода используется не для нужд самого добывающего предприятия.

    Производство рыбной продукции тоже попадает в особую категорию, если выручка компании от этой деятельности составляет не менее 50% от общей выручки за год, а стоимость активов превышает 800 млн рублей. Любые сделки по приобретению иностранцами активов или акций таких предприятий теперь должны будут проходить предварительное согласование с российской правительственной комиссией по контролю иностранных инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер Михаил Мишустин отметил рост поступлений в бюджет от несырьевых отраслей.

    ФНС заявила, что впервые с 2018 года рост доходов от несырьевого сектора смог компенсировать снижение поступлений от экспорта нефти и газа.

    Вместе с тем, глава Минприроды Александр Козлов прогнозирует, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 26 лет.

    Комментарии (0)
    Главное
    WSJ: Переговоры США и Украины затрагивают вопрос даты выборов
    СМИ: Венесуэла подготовила два сценария ответа на возможное нападение США
    Захарова заявила о появлении террористической ячейки в Европе
    На Украине нашли еще один символ «российского империализма»
    Нетаньяху попросил помилования у президента Израиля
    Каллаc высказалась о тревоге Бельгии по российским активам
    Путин пошутил про походы налево (видео)

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Перейти в раздел

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

    Украина переживает крупное политическое потрясение: отставку Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. Отставка стала итогом начавшихся еще летом событий, имеет прямое отношение к администрации Белого дома – и предрекает большие проблемы для Владимира Зеленского лично и построенной им системы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации