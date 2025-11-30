Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.14 комментариев
Турция выразила обеспокоенность атаками на танкеры в Черном море
Спикер МИД Турции Кечели: Атаки на танкеры угрожают безопасности судоходства
Атаки на танкеры Kairos и Virat в Черном море вблизи турецких берегов создали серьезные риски для безопасности судоходства в регионе, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
«С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море», – приводит слова Кечели РИА «Новости».
Он подчеркнул, что оба нападения произошли в исключительной экономической зоне страны. Кечели заявил, что Турция поддерживает контакты с заинтересованными сторонами, чтобы не допустить эскалации конфликта в Черном море и предотвратить возможный ущерб для экономических интересов страны.
Отмечается, что нападения «создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер Kairos загорелся в 52 км от турецкого побережья после внешнего воздействия, а экипаж был эвакуирован. Второй танкер, Virat, также подвергся атаке, однако его команда решила остаться на борту. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за удары по танкерам в Черном море.