Главком ВСУ Сырский заявил о намерении 17 стран НАТО закупать оружие для Украины
Более 17 стран НАТО договорились о совместных закупках американского вооружения для Украины по новой инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), заявил главком ВСУ Александр Сырский.
Более 17 государств – членов НАТО примкнули к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей коллективное финансирование и закупку вооружения для Украины из американских запасов, передает ТАСС.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил об этом по итогам телефонного разговора с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генералом Алексусом Гринкевичем.
Сырский уточнил, что информировал американского военачальника о ситуации в зоне боевых действий. Программа PURL была запущена 14 июля текущего года Дональдом Трампом совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Владимир Зеленский ранее отмечал, что Киев рассчитывает на не менее 1 млрд долларов ежемесячно в рамках этой инициативы.
Ранее Испания поддержала закупку американского оружия для Украины.
Politico сообщило, после того как участники саммита Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов, усилились сомнения в устойчивости поддержки Киева.
Financial Times писала, что провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов сказывается на закупках оружия для Киева.