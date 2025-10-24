Главком ВСУ Сырский заявил о намерении 17 стран НАТО закупать оружие для Украины

Tекст: Вера Басилая

Более 17 государств – членов НАТО примкнули к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей коллективное финансирование и закупку вооружения для Украины из американских запасов, передает ТАСС.

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил об этом по итогам телефонного разговора с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генералом Алексусом Гринкевичем.

Сырский уточнил, что информировал американского военачальника о ситуации в зоне боевых действий. Программа PURL была запущена 14 июля текущего года Дональдом Трампом совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Владимир Зеленский ранее отмечал, что Киев рассчитывает на не менее 1 млрд долларов ежемесячно в рамках этой инициативы.

Ранее Испания поддержала закупку американского оружия для Украины.

Politico сообщило, после того как участники саммита Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов, усилились сомнения в устойчивости поддержки Киева.

Financial Times писала, что провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов сказывается на закупках оружия для Киева.