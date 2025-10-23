Pais: Испания поддержала закупку американского оружия для Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Испания приняла решение присоединиться к инициативе НАТО по закупке американского вооружения для передачи Украине, передает РИА «Новости».

«Испания профинансирует закупку американского оружия для передачи Украине. После некоторых колебаний испанское правительство решило присоединиться к координируемой НАТО программе PURL», – говорится в публикации.

Вопрос обсуждался во вторник в телефонном разговоре между премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, контакт по этому поводу поддерживали министры обороны обеих стран – Марганита Роблес и Денис Шмыгаль.

Источники газеты отмечают, что украинская сторона заявила о срочной необходимости вооружений. Эксперты оценивают возможный вклад Испании в инициативу примерно в 200 млн евро, что сопоставимо с взносами других европейских государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии направило на Украину тридцатый пакет военной помощи. Страны НАТО усилили давление на союзников по вопросу поставок американского оружия Киеву. Германия выделила 500 млн долларов на закупку вооружения производства США для Украины.