Депутат Кошелев рассказал о новых правилах семейной ипотеки с 2026 года

Tекст: Катерина Туманова

«Вводится принцип «одна семья – одна льготная ипотека». Супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному договору. Новое правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем», –пояснил он ТАСС.

Кошелев уточнил, если до 1 февраля 2026 года один из супругов уже оформил семейную ипотеку, второй потеряет право на получение своей.

С декабря 2023 года аналогичное ограничение действовало для одного заемщика, а теперь станет распространяться на всю семью.

Депутат подчеркнул, что комбинированную ипотеку можно будет взять и после вступления изменений в силу. Оформление семейной ипотеки по-прежнему не связано с местом регистрации заемщиков. Предельная сумма такого кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Петербурга и их областей и 6 млн рублей для других регионов страны.

Напомним, в ходе программы «Итоги года» президент России Владимир Путин пообещал продолжать работу над совершенствованием механизмов ипотеки.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Хуснуллин спрогнозировал массовость ипотеки при ставке в 5-6%. Минфин расширил условия льготной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» по поручению президента Путина.