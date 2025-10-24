Politico сообщило о риске срыва поддержки Киева из-за решения ЕС по активам

Politico заявило о риске ослабления поддержки Киева из-за активов России

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что Евросоюз оказался на распутье в вопросе поддержки Киева из-за отсутствия единого решения по изъятию замороженных российских активов, передает ТАСС.

По оценке Politico, после саммита в Брюсселе многие европейские лидеры не скрывали опасений по поводу устойчивости поддержки Украины. Politico отмечает, что лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить новые предложения, а окончательные решения по этой теме возможны не раньше декабрьского саммита, хотя срочная встреча не исключается и ранее.

По данным журналистов, Еврокомиссия убеждала участников встречи в минимальных рисках предлагаемого механизма «репарационных кредитов». Однако бельгийские дипломаты сравнили эти риски с авиационными катастрофами, указав, что маловероятная опасность может привести к тяжелым последствиям. Бельгия настаивала на совместном урегулировании всех чувствительных аспектов, однако их просьбы были отклонены, что, по данным Politico, крайне разозлило представителей этой страны.

Один из дипломатов Евросоюза заявил изданию, что сотрудники Еврокомиссии недооценивают сложность предлагаемой схемы, и именно это вызывает обеспокоенность Бельгии. В результате единого подхода найдено не было, а итоговая договоренность носит компромиссный характер, что дает премьер-министру Бельгии Барту Де Веверу возможность при необходимости заблокировать любое решение, если оно выйдет за пределы договоренностей бельгийского правительства.

Ранее в Британии пообещали призвать Евросоюз поставить Украине дальнобойное оружие и решить вопрос с активами России.

Напомним, Евросоюз отложил решение по российским активам до декабря. СМИ писали, что Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что страна не поддержит такую меру без коллективного распределения рисков между всеми членами Евросоюза.