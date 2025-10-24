В Британии пообещали призвать ЕС поставить Украине дальнобойное оружие

Tекст: Алексей Дегтярев

Стармер намерен в пятницу во время звонка с лидерами стран «коалиции желающих» призвать к усилению поддержки Украины, передает РИА «Новости».

В частности, по заявлениям канцелярии премьера, речь пойдет о необходимости поставок Киеву дальнобойных вооружений и о передаче Украине замороженных российских активов.

Стармер призовет лидеров принять меры к тому, чтобы убрать российские нефть и газ с мирового рынка, завершить работу по замороженным российским активам для финансирования киевского режима, и активизировать поставки на Украину оружия дальнего действия.

Встреча коалиции пройдет в Лондоне в смешанном формате. В столицу прибудут Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Дик Схоф, а также генсек НАТО Марк Рютте. Ожидается, что еще 20 мировых лидеров подключатся по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Лондоне планируется обсудить европейский план по мирному разрешению конфликта на Украине, предусматривающий гарантии безопасности и снятие санкций.

Британская сторона продолжает поддерживать идею вступления Украины в НАТО и размещения на ее территории сил альянса.