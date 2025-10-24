Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
В Британии пообещали призвать ЕС поставить Украине дальнобойное оружие
Во время предстоящей встречи европейских лидеров в Лондоне планируется обсудить передачу Украине дальнобойного оружия и российских замороженных активов, с таким заявлением должен выступить британский премьер Кир Стармер, сообщили в его канцелярии.
Стармер намерен в пятницу во время звонка с лидерами стран «коалиции желающих» призвать к усилению поддержки Украины, передает РИА «Новости».
В частности, по заявлениям канцелярии премьера, речь пойдет о необходимости поставок Киеву дальнобойных вооружений и о передаче Украине замороженных российских активов.
Стармер призовет лидеров принять меры к тому, чтобы убрать российские нефть и газ с мирового рынка, завершить работу по замороженным российским активам для финансирования киевского режима, и активизировать поставки на Украину оружия дальнего действия.
Встреча коалиции пройдет в Лондоне в смешанном формате. В столицу прибудут Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Дик Схоф, а также генсек НАТО Марк Рютте. Ожидается, что еще 20 мировых лидеров подключатся по видеосвязи.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Лондоне планируется обсудить европейский план по мирному разрешению конфликта на Украине, предусматривающий гарантии безопасности и снятие санкций.
Британская сторона продолжает поддерживать идею вступления Украины в НАТО и размещения на ее территории сил альянса.