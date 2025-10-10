Tекст: Антон Антонов

Посол напомнил, что Британия с самого начала конфликта не скрывала стремления нанести России стратегическое поражение через обострение ситуации на Украине. «Здесь, похоже, не отказались от намерения затянуть Украину в НАТО и разместить натовский ударный потенциал на ее территории», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, «коалиция желающих» стремится сохранить антироссийский потенциал Киева, в том числе за счет размещения натовских сил на украинской территории. Келин подчеркнул, что эти намерения понятны российской стороне, и пообещал, что на них будет дан адекватный ответ.

Келин также заявил, что Лондон выступает против любых переговорных решений, способных привести к постоянному урегулированию конфликта и устранению его причин. Он заверил, что действия Британии не останутся без ответа со стороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что любые вооруженные контингенты на территории Украины будут рассматриваться как законные военные цели.

СМИ сообщали, что европейские военные при поддержке США разработали проект развертывания многотысячного контингента на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подтвердила, что Москва не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме.