«Коалиция желающих» запланировала в Лондоне обсуждить европлан по Украине
В британской столице на следующей неделе на повестке дня окажется европейский план по мирному разрешению конфликта на Украине, предусматривающий гарантии безопасности и снятие санкций.
Обсуждение европейского плана урегулирования конфликта на Украине пройдет на встрече «коалиции желающих» в Лондоне 24 октября, сообщает The Daily Telegraph.
По информации издания, план состоит из 12 пунктов и был разработан европейскими странами совместно с Киевом по аналогии с мирным предложением по сектору Газа, подготовленным администрацией экс-президента США Дональда Трампа.
Советник премьер-министра Британии по нацбезопасности Джонатан Пауэлл, как отмечает газета, предложил использовать «американское эго» для продвижения инициативы.
Реализацию предложенного плана, как сообщало агентство Bloomberg, будет контролировать специальный совет под председательством Трампа. В документе предусматриваются гарантии безопасности Украине, ускоренное вступление страны в Евросоюз и постепенное снятие санкций с России. Однако, как подчеркивается, эти шаги возможны только при условии согласия Москвы и Киева на прекращение огня.
Детали соглашения еще дорабатываются и могут быть скорректированы, уточняет агентство. Окончательное утверждение документа зависит от одобрения США, и европейские чиновники, по словам источников, могут направиться в Вашингтон уже на текущей неделе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил, что Евросоюзу необходимо стремиться к организации переговоров между Россией и Украиной с участием США.
Генсек НАТО Марк Рютте ожидает новых объявлений стран альянса о помощи Украине, включая поставки ПВО.
Британские власти продолжают поддерживать идею вступления Украины в НАТО и размещения на ее территории сил альянса.