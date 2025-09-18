Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Польша выделила 1,4 млрд долларов на строительство убежищ
Власти Польши намерены направить 5 млрд злотых (1,4 млрд долларов) на развитие системы убежищ в 2025–2026 годах, особенно в восточных регионах, где строится линия «Восточный щит».
Правительство Польши выделило органам местного самоуправления значительные средства для строительства и ремонта убежищ, передает ТАСС.
По данным МВД Польши, программой защиты населения и гражданской обороны на 2025–2026 годы предусмотрено почти 5 млрд злотых (1,4 млрд долларов) на эти цели.
В заявлении польского МВД уточняется, что деньги направлены на задачи по защите населения и гражданской обороне. В первую очередь работы по ремонту и строительству убежищ запланированы на востоке страны, где возводится линия укреплений «Восточный щит».
Также часть средств будет использована в других районах, которые польские власти определили как особо подверженные риску.
