Польша выделила 1,4 млрд долларов на строительство убежищ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Польши выделило органам местного самоуправления значительные средства для строительства и ремонта убежищ, передает ТАСС.

По данным МВД Польши, программой защиты населения и гражданской обороны на 2025–2026 годы предусмотрено почти 5 млрд злотых (1,4 млрд долларов) на эти цели.

В заявлении польского МВД уточняется, что деньги направлены на задачи по защите населения и гражданской обороне. В первую очередь работы по ремонту и строительству убежищ запланированы на востоке страны, где возводится линия укреплений «Восточный щит».

Также часть средств будет использована в других районах, которые польские власти определили как особо подверженные риску.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак предсказал возможное банкротство Минобороны страны. Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро. Польские власти объявили о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.