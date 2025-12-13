В Белоруссии вооруженная агрессия против ОДКБ признана военной угрозой стране

Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.8 комментариев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в акты, регулирующие военную безопасность и оборону, приравняв нападение на страны ОДКБ к агрессии против Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в акты, регулирующие военную безопасность и оборону, передает «Интерфакс».
Согласно документу, к военным угрозам теперь отнесен акт вооруженной агрессии против Союзного государства или одного из членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Документ также устанавливает, что белорусская армия обязана быть в постоянной готовности к применению сил ради устранения кризисных ситуаций, способных привести к вооруженным конфликтам на территории республики или союзников. Среди целей армии отмечено дальнейшее совершенствование ПВО как части общей оборонительной системы Союзного государства.
В новом законе закреплено, что Белоруссия может осуществлять вооруженную защиту как самостоятельно, так и совместно с союзниками. Помимо этого, уточнены полномочия президента, Минобороны и Генштаба в области обороны. Закон вступает в силу после его официальной публикации.
Ранее государства-участники ОДКБ приняли документы для укрепления силового потенциала организации.
Президент России Владимир Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием.
Путин также заявил о готовности ОДКБ отражать угрозы в адрес государств-членов.