Путин заявил о готовности ОДКБ к отражению угроз против стран-членов

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран», – подчеркнул российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».

Путин работал в Бишкеке с 25 по 27 ноября. В рамках своего визита он вел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, обсудил перспективы двустороннего сотрудничества и вопросы интеграционного взаимодействия. Также президент России встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко и принял участие в очередном заседании саммита ОДКБ.

Ранее страны ОДКБ договорились о совместном подходе в борьбе с наркотрафиком. Они также приняли документы, которые направлены на укрепление силового потенциала организации.

Путин заявил, что российская сторона предлагает участникам ОДКБ начать масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, прошедшей испытания в реальных боевых условиях.