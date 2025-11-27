Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.2 комментария
Путин заявил о готовности ОДКБ к отражению угроз против стран-членов
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не угрожает никакому государству, однако всегда готова ответить на любые агрессивные действия против стран-членов, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран», – подчеркнул российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».
Путин работал в Бишкеке с 25 по 27 ноября. В рамках своего визита он вел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, обсудил перспективы двустороннего сотрудничества и вопросы интеграционного взаимодействия. Также президент России встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко и принял участие в очередном заседании саммита ОДКБ.
Ранее страны ОДКБ договорились о совместном подходе в борьбе с наркотрафиком. Они также приняли документы, которые направлены на укрепление силового потенциала организации.
Путин заявил, что российская сторона предлагает участникам ОДКБ начать масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, прошедшей испытания в реальных боевых условиях.