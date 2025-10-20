Глава МИД Нидерландов призвал ЕС организовать переговоры России и Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил глава МИД Нидерландов ван Вил журналистам перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, Евросоюз должен приложить усилия для организации переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

Ван Вил сказал: «Президент Трамп, вероятно, является ключевой фигурой в том, чтобы посадить всех за стол переговоров. И мы все должны к этому стремиться».

По словам министра, Евросоюз нуждается в содействии США для привлечения России к переговорам. Он признал, что ЕС и Украина пока не смогли добиться этого самостоятельно.

Ван Вил также отметил, что ЕС должен обеспечить Украине сильную стартовую позицию для участия в возможных переговорах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы ищут дополнительные людские ресурсы для нужд ВСУ.

В Австрии отметили усиление противоречий в так называемой «коалиции желающих».

Глава Еврокомиссии сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины.