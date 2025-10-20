Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.0 комментариев
Глава МИД Нидерландов призвал ЕС организовать переговоры России и Украины
Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил, что Евросоюзу необходимо стремиться к организации переговоров между Россией и Украиной с участием США.
Как заявил глава МИД Нидерландов ван Вил журналистам перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, Евросоюз должен приложить усилия для организации переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».
Ван Вил сказал: «Президент Трамп, вероятно, является ключевой фигурой в том, чтобы посадить всех за стол переговоров. И мы все должны к этому стремиться».
По словам министра, Евросоюз нуждается в содействии США для привлечения России к переговорам. Он признал, что ЕС и Украина пока не смогли добиться этого самостоятельно.
Ван Вил также отметил, что ЕС должен обеспечить Украине сильную стартовую позицию для участия в возможных переговорах.
