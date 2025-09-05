Австрийская Kurier указала на раскол и противоречия в «коалиции желающих»

Tекст: Ирма Каплан

«То, что все еще остается много вопросов, связано с запутанным положением некоторых коалиционеров. В некоторых столицах Европы в последние недели сработали рефлексы бегства; это особенно заметно в Берлине: когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что существует «четкая дорожная карта» для размещения войск на Украине, министр обороны Германии отвез ее прямо на парад. По словам Бориса Писториуса, у ЕС «нет никаких полномочий и компетенций» в том, что касается войск. Канцлер Фридрих Мерц вскоре после этого сказал, что дебаты о миротворцах были «преждевременными», – пишет австрийская газета Kurier после парижского саммита «коалиции желающих».

Издание отмечает, что в предвыборной кампании Мерц звучал иначе, но признает, что у него есть все причины медлить, как и его предшественник когда-то – более половины немцев против контингента ФРГ на Украине.

Во Франции, указывает газета, проблема такая же. Как ни заявлял президент Эммануэль Макрон о готовности значительно увеличить расходы на оборону, французы тоже совсем не рады перспективе отправить своих сыновей и мужей в чужую страну охранять безопасность. К тому же в понедельник вот-вот свергнут премьера Франсуа Байру, а это тем более не сулит Украине ничего хорошего, так как оппозиция Франции значительно усилит позиции.

«Премьер-министр Джорджия Мелони сообщила, что под руководством ЕС Италия не будет участвовать ни в одной миссии; поэтому более чем неясно, входит ли она в число 26 «желающих» Макрона. То же самое касается Польши, которая имеет третью по численности армию НАТО: Варшава до сих пор исключала отправку войск в Украину, потому что население категорически против этого», – резюмировала газета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он же заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

После саммита в Париже Италия, Румыния и Польша передумали отправлять на Украину солдат.

