Италия, Румыния и Польша передумали отправлять на Украину солдат

Италия, Румыния и Польша передумали отправлять Киеву своих солдат

Tекст: Ирма Каплан

«Мы не отправим итальянские войска на Украину», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее слова приводит газета il Fatto Quotidiano.

На встрече «коалиции желающих» еще раз представила предложение о создании механизма коллективной безопасности, основанного на статье 5 Вашингтонского договора.

При этом Мелони высказалась за готовность к участию в других мерах поддержания мира на Украине.

Коллега итальянского премьер-министра из Польши Дональд Туск тоже объявил о нежелании властей отправлять польских солдат на Украину.

«Польша, как мы неоднократно подчёркивали, не планирует отправлять войска на Украину, даже после окончания войны. Мы отвечаем за логистику», – привел слова Туска портал Polskie Radio 24.

Туск добавил, что на саммите «коалиции желающих» участники обсудили, как сделать гарантии безопасности для Украины практически осуществимыми». Кроме того, Туск поговорил по телефону с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы попробовать найти возможности «уговорить российского лидера Владимира Путина пойти на диалог».

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна оказывает помощь иным, не менее ценным, чем солдаты, образом.

«Это решение было принято после консультаций со сторонами, и страны, близкие к России, придерживаются того же мнения: после прекращения огня не следует вводить войска. Однако, как и мы, мы поддержим все миротворческие силы нашими базами», – процитировала его газета Adevarul.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он же заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

Однако после переговоров европейцев с Трампом, по данным таблоида Bild, европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.