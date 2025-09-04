  • Новость часаВ Белоруссии задержали польского шпиона с секретными документами
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    0 комментариев
    4 сентября 2025, 21:24 • Новости дня

    Bild: Лидеры ЕС не ожидают введения Трампом новых санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом, пишет Bild.

    Источники Bild отмечают, что после беседы среди участников европейской «коалиции желающих» возникли «недовольство и разочарование», передает ТАСС.

    Во время разговора европейцы предложили в течение 48 часов отправить представителей в Вашингтон для создания общей рабочей группы, чтобы обсудить возможные новые санкции. Издание уточняет, что согласие Трампа на это предложение пока не подтверждено.

    По данным издания, глава Белого дома также обвинил ЕС в продолжающемся импорте российской нефти.

    Агентство Reuters писало, что Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения.

    Ранее Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    4 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»

    Ведущий Fox News Уоттерс заявил о возможности подрыва «Силы Сибири 2» в будущем

    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    @ Charles Sykes/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил о том, что будущий газопровод «Сила Сибири 2» из России в Китай могут взорвать, как это произошло с «Северными потоками».

    Уоттерс заявил в прямом эфире, что Россия «прокладывает большой трубопровод в Китай», это свидетельствует о сближении двух стран, передает РИА «Новости».

    «Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как «Северный поток», – сказал Уоттерс, сделав на словах «кому-то» обозначающий кавычки жест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и. о. постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН отметил отсутствие реального взаимодействия Запада с Москвой в расследовании теракта на «Северных потоках». Западные государства, по его словам, проявляют отсутствие заинтересованности в объективном и результативном расследовании этого теракта.

    Комментарии (36)
    4 сентября 2025, 15:08 • Новости дня
    Bild сообщил о смерти 16 кандидатов перед выборами в Германии

    Bild: шестнадцать кандидатов разных партий скончались перед выборами в Северном Рейне-Вестфалии

    Bild сообщил о смерти 16 кандидатов перед выборами в Германии
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия зафиксирована смерть шестнадцати кандидатов различных политических партий накануне муниципальных выборов, запланированных на 14 сентября.

    Как пишет газета Bild, председатель избирательной комиссии Северного Рейна-Вестфалии Моника Виссман подтвердила случаи смерти шестнадцати кандидатов на муниципальных выборах.

    Виссман заявила: «Глава избирательной комиссии земли Северный Рейн-Вестфалия сообщает о новых случаях смерти кандидатов муниципальных выборов, запланированных на 14 сентября. На данный момент ей известно о 16 случаях смерти».

    В числе умерших, уточняет издание, по одному кандидату от Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии, «Зеленых» и других небольших политических движений. Ранее газета Welt сообщала о семи смертях среди представителей «Альтернативы для Германии».

    Полиция оценила первые четыре случая и исключила неестественные причины смерти, отмечает Bild. Другие кандидаты, скончавшиеся перед выборами, представляли различные политические силы региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал пересмотреть модель социальных пособий в стране. Бывший канцлер Ангела Меркель отметила, что политика открытых дверей для сирийских беженцев укрепила позиции партии «Альтернатива для Германии».

    Социал-демократическая партия Германии окажется под давлением немецких СМИ и «Зеленых» из-за манифеста о сближении с Москвой, хотя инициативу могут поддержать другие европейские левые силы.

    Комментарии (11)
    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас

    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас от итогов саммита ШОС

    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас находится в истерическом состоянии после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    «Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае. Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще «прямой вызов» миропорядку, основанному на правилах», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что у Каллас появилось осознание неминуемого разрушения этих правил, созданных коллективным Западом для оправдания монополизма и гегемонии.

    Парламентарий подчеркнул, что евробюрократия «в панике» из-за консолидации сил мирового большинства, направленной на преодоление навязанных западным меньшинством нарративов и ценностей. По мнению Слуцкого, именно такой новый порядок формируют сегодня Россия, Китай и страны Глобального Юга.

    Эпоха доминирования так называемого «золотого миллиарда», по словам Слуцкого, уходит, несмотря на попытки Запада противостоять этим изменениям. Это объективный исторический процесс, вызванный ростом влияния здравых сил в мировой политике.

    Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что переговоры российского, китайского и северокорейского лидеров бросают вызов существующему мировому порядку.

    При этом Каллас сообщала, что ЕС собирается к 2031 году существенно увеличить затраты на военную сферу, сумма составит дополнительные 2 трлн евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что итоги визита президента России Владимира Путина в Китай говорят об укреплении многополярного мира.

    Комментарии (5)
    4 сентября 2025, 14:57 • Новости дня
    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Насильственная мобилизация, сопровождающаяся избиениями и смертями на Украине, стала позорным явлением для Европы XXI века, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Министр заявил на пресс-конференции в Будапеште, что этот факт признан не только в Венгрии, но и во всем мире. По его словам, «на Украине ведется открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация», передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что во время мобилизации людей часто избивают, а в ряде случаев даже забивают до смерти. Он отметил, что такие действия происходят при молчаливом согласии европейских политиков, которые, по его мнению, позволяют Киеву действовать без ограничений.

    Министр назвал происходящее одним из величайших позоров Европы XXI века, отметив, что «в самом сердце Европы идет охота на людей». В заключение он выразил мнение, что ответственность за эти события несут не только прямые исполнители, но и европейские политики в Брюсселе, закрывающие глаза на происходящее.

    Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил, что украинские власти не планируют останавливать мобилизацию даже при условии прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники с начала 2025 года задержали 13 тыс. человек за попытку сбежать из страны.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 08:30 • Новости дня
    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы заключить перемирие
    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы заключить перемирие
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп уверен, что для готовности лидеров России и Украины к переговорам требуется важное событие, способное изменить их позиции.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не готовы к заключению перемирия, передает ТАСС.

    По словам Трампа, для начала переговоров должно произойти некое событие, которое может повлиять на решение лидеров.

    «Что-то должно произойти, но они еще не готовы к этому. Но что-то определенно должно произойти. Мы собираемся это сделать», – сказал Трамп, отметив, что ждет изменений.

    Также глава Белого дома подчеркнул, что считал украинский конфликт «самым простым» из всех, которые он пытался урегулировать, однако ситуация оказалась сложнее, чем он ожидал. Трамп охарактеризовал свою позицию по ситуации на Украине как «реалистичную и оптимистичную».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин занял безупречную позицию по вопросу возможной встречи с Владимиром Зеленским.

    Киев отверг приглашение Путина провести переговоры с Зеленским в Москве.

    Между тем Путин назвал Зеленского действующим главой администрации Украины.

    Комментарии (17)
    4 сентября 2025, 13:20 • Новости дня
    Рар оценил австрийский призыв к общей архитектуре безопасности Европы с Россией

    Политолог Рар: Безопасность Европы невозможна без изменения менталитета элит Запада

    Рар оценил австрийский призыв к общей архитектуре безопасности Европы с Россией
    @ Владимир Сергеев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стабильность в Европе возможна лишь при создании общей архитектуры безопасности с участием европейских участников НАТО и Москвы. Альтернативой такому подходу является новая холодная война и перманентный раздел континента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Австрии призвали «сделать шаг навстречу России» в контексте формирования архитектуры безопасности в Европе.

    «Россия и европейские страны с конца холодной войны стремились выстроить общую архитектуру безопасности на континенте. Она была возможна в рамках ОБСЕ, но Запад предпочел расширять НАТО на восток с целью ослабить Россию, что вызвало все те конфликты, которые мы видим сегодня», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    «Решающим моментом стала Украина. Для Москвы членство страны-соседки в структурах Североатлантического альянса и накачивание ее оружием – неприемлемы. Запад же считает недопустимым «возврат» Киева в зону влияния России, потому что там резко выступают против восстановления в Европе сильной России», – указал он.

    Но только общая архитектуры безопасности, которая будет включать в себя и страны НАТО, и Россию, сделает Европу стабильной, добавил собеседник, уточнив, что не уверен в необходимости участия США в этом концепте. По его мнению, альтернативой такому подходу является перманентный раздел Европы, новая холодная война, милитаризация европейских экономик, геополитическое противостояние и политика устрашения вместо сотрудничества.

    Эксперт допустил, что в будущем все же можно добиться создания общего пространства безопасности от Лиссабона до Владивостока. «Для этого нужно изменение менталитета правящих элит Запада, преимущественно в странах русофобской Восточной Европы. Возможно, приход правых сил к власти изменит ситуацию к лучшему», – заключил Рар.

    Ранее Герберт Кикль, лидер Австрийской партии свободы – самой популярной в стране, в эфире телеканала OE24 призвал «сделать шаг навстречу России» и организовать совместную конференцию, чтобы построить архитектуру безопасности в Европе, сообщает РИА «Новости».

    Политик указал на необходимость выйти из нынешней ситуации неопределенности и угрозы создания нового «железного занавеса» в Европе с наращиванием вооружений с обеих сторон.

    «Разве у нас нет общих интересов? Разве не существует уровень взаимопонимания, несмотря на все различия? Я считаю, что таким образом можно было бы сделать то, чего хочет население, не только в Австрии, но и по всей Европе – найти мирное решение», – заверил Кикль.

    Ранее Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в колонке для RT напомнил, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны.

    «Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены. Зато значительно повышает риск для частей бундесхеера стать конечной целью полетного задания средств огневого поражения Вооруженных сил России», – указал он. В ответ австрийский канцлер Кристиан Штокер заявил, что Австрия – нейтральная страна, и вопрос о ее вступлении в НАТО не стоит.

    Комментарии (3)
    4 сентября 2025, 14:42 • Новости дня
    Глава ЕК заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза»

    Фон дер Ляйен: Европа намерена превратить Украину в «стального дикобраза»

    Глава ЕК заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза»
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия работает над превращением Украины в «стального дикобраза», созданием многонациональных сил и укреплением самой европейской обороны, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По словам фон дер Ляйен, создание многонациональных сил проводится при участии Соединенных Штатов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «РБК Украина».

    Фон дер Ляйен призвала европейские страны активнее двигаться вперед в предоставлении гарантий безопасности для Киева.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины.

    В августе президент США Дональд Трамп заявил о согласии Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями.

    Комментарии (12)
    4 сентября 2025, 04:14 • Новости дня
    Захарова назвала иностранную интервенцию на Украине неприемлемой для России
    Захарова назвала иностранную интервенцию на Украине неприемлемой для России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях ВЭФ.

    «Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую, любую безопасность иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    На своем брифинге на полях Восточного экономического форума Захарова заявила: «Это нужно им (Западу) каким-то образом донести до сведения». Захарова пояснила, что Западу не помешает «подсказка в виде российской позиции», когда западные страны в очередной раз станут обсуждать данную тему.

    Захарова также подчеркнула, что предлагаемые Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины российская сторона считает неприемлемыми. Она отметила, что эти инициативы фактически являются «калькой» идей европейских сторонников войны и превращают Украину в «плацдарм для террора и провокаций против России».

    «Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту», – сказала она.

    Захарова прокомментировала слова Зеленского о формате «НАТО-лайт» для Украины. Она заявила, что Зеленский, видимо, перепутал гарантии безопасности с «каким-то коктейлем». Как отметила дипломат, Зеленский сам «корректирует» численность ВСУ, «бросая в пекло тех, кто насильственно мобилизован и абсолютно к этому не готов», передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД также заявила, что поддержка «укронацистов» со стороны иностранных государств лишь затягивает конфликт и усиливает риски его неконтролируемой эскалации. Захарова добавила, что подобная помощь может привести к серьезным последствиям для глобальной стабильности.

    По ее словам, одобрение США возможной продажи Украине более 3 тыс. ракет ERAM и необходимого для них оборудования противоположно заявляемому стремлению к урегулированию конфликта дипломатическими средствами.

    Никаких средств не хватит, чтобы восстановить Украину с учетом коррумпированности государства, где внешнюю помощь разворовывают даже сейчас, заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ряда стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных. Москва ранее не раз заявляла, что присутствие войск стран НАТО на Украине является недопустимым шагом.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2025, 14:59 • Новости дня
    WP: Трамп отклонил сделку с Индией из-за российской нефти

    WP: Трамп отклонил торговое соглашение с Индией из-за закупки российской нефти

    WP: Трамп отклонил сделку с Индией из-за российской нефти
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не поддержал проект торгового соглашения с Индией из-за требования к Нью-Дели сократить закупку российской нефти, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп отказался одобрить проект торгового соглашения с Индией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

    Госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир представили главе государства соглашение, предусматривающее значительное снижение пошлин на американские товары со стороны Индии и серьезные уступки в торговом споре.

    Однако, как уточнил источник издания, Трамп отклонил предложение, указав на необходимость обязательства со стороны Нью-Дели сократить закупки российской нефти. Именно это требование стало главным препятствием для заключения соглашения, несмотря на готовность Индии пойти на уступки в вопросах пошлин.

    В публикации отмечается, что такой шаг президента США стал неожиданным для участников переговоров, так как ранее обсуждение сделки между двумя странами рассматривалось как один из способов разрядки давних торговых разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом. Дональд Трамп поставил под угрозу отношения с Индией своими тарифными решениями.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

    По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

    Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    Комментарии (6)
    3 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Лидер популярной в Австрии партии призвал «сделать шаг навстречу России»

    Лидер Австрийской партии свободы Кикль: Нужно сделать шаг навстречу России

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно провести конференцию с участием России для создания новой архитектуры безопасности в Европе, заявил лидер самой популярной партии в Австрии – правой АПС (Австрийской партии свободы) Герберт Кикль.

    «Я считаю очень разумным задуматься о том, чтобы сделать шаг навстречу России и организовать конференцию, на которой сказать: «Давайте построим совместную архитектуру безопасности для Европы», – приводит слова лидера АПС РИА «Новости» со ссылкой на OE24.

    На уточняющий вопрос ведущей о том, идет ли речь о сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным, Кикль ответил: «Совместно с Россией, чтобы выйти из этой ситуации неопределенности и угрозы нового «железного занавеса» в Европе». Он призвал остановить наращивание вооружений с обеих сторон.

    Кикль выразил мнение, что такие шаги открыли бы новые перспективы и создали условия для обсуждения общих интересов и достижения взаимопонимания, несмотря на существующие различия. Он уверен, что большинство населения не только в Австрии, но и по всей Европе, хочет мирного решения текущих противоречий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Кикль выступил против визита Владимира Зеленского в Австрию. В феврале в Австрии спустя почти пять месяцев после парламентских выборов была создана правящая коалиция с участием Австрийской народной партии, социал-демократов и либерального форума. Австрийская партия свободы, занявшая первое место на выборах в сентябре, не вошла в коалицию.

    Комментарии (3)
    4 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Reuters: Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения, пишет Reuters.

    Как заявил Reuters неназванный представитель американской администрации, в ходе состоявшегося в четверг разговора Трамп настаивал на необходимости полного отказа Европы от импорта российской нефти, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент США потребовал от европейских государств усилить экономическое давление на Китай. По словам источника агентства, эти меры должны быть реализованы из-за предполагаемой «поддержки Пекином России в контексте конфликта на Украине».

    Газета New York Post сообщала, что Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США не смогут закрыть Европу для российской нефти.

    Комментарии (7)
    4 сентября 2025, 07:08 • Новости дня
    Белый дом пояснил, что Трамп говорил о звонке Зеленскому, а не Путину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп имел в виду намерение позвонить Владимиру Зеленскому, а не президенту России Владимиру Путину, когда говорил о ситуации на Украине, сообщили в Белом доме.

    Представитель Белого дома пояснил, что американский президент имел в виду Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Разговор должен состояться 4 сентября.

    Ранее Трамп несколько раз говорил об украинском кризисе, отвечая на вопросы на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.

    Российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский – это «действующий глава администрации», также он отметил, что Зеленский обладает сомнительной легитимностью.

    При этом Путин указал на возможность встречи с Зеленским в Москве, однако в Киеве отвергли таковую возможность.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    В Совфеде напомнили о нацистах в семье Мерца после слов о Путине

    Сенатор Джабаров напомнил о нацистах в семье Мерца после слов о Путине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Владимир Джабаров раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его высказывания в адрес президента России Владимира Путина, напомнив о роли Германии в истории.

    В своем Telegram-канале Джабаров отметил, что уровень политической культуры Мерца настолько низок, что, по его мнению, не стоит отвечать на подобные «глупости».

    «Гражданам ФРГ должно быть стыдно за Мерца», – написал он.

    Джабаров подчеркнул, что Мерцу следовало бы изучить историю собственной семьи и вспомнить о роли предков в нацистских преступлениях против народа России во время Великой Отечественной войны.

    «Пусть он говорит про них, а не про лидера страны, которая сохранила Германии государственность. Более того, помогала с ее восстановлением. Стыдно за господина Мерца», – заявил Джабаров.

    Напомним, Мерц в эфире телеканала Sat.1 назвал Путина «военным преступником».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал заявления Мерца в адрес Путина абсолютно неприемлемыми.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание.

    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    Зеленский отказался приехать в Москву для встречи с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву для двусторонней встречи.

    На пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном Зеленский уточнил, что о приглашении ему сообщили «американские партнеры». Он заявил, что сейчас Киеву необходимы гарантии безопасности, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что среди этих гарантий должна быть «сильная украинская армия», для чего нужны оружие, финансирование и тренировка. По его словам, эти вопросы обсуждались на переговорах «коалиции желающих» в Париже.

    По итогам переговоров Зеленский сообщил, что участники договорились о создании некого «присутствия» на территории Украины – как в небе, на море, так и на суше. Макрон ранее уточнил, что 26 стран «официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки» после завершения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг приглашение Путина и предложил альтернативные варианты переговоров.

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к заключению перемирия.

    Комментарии (0)
    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

