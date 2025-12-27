Дизайнер рассказал о смене стиля одежды Зеленского

Дизайнер Анисимов: Зеленский сменил стиль одежды по совету жены

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Анисимова, Елена Зеленская считала, что сможет повлиять на образ мужа, пишет iRozhlas, передает РИА «Новости». «Она думала, что сможет внести изменения в образ Зеленского», – рассказал он.

Дизайнер отметил, что прежний стиль в одежде цвета хаки выделял Зеленского на различных мероприятиях среди иностранных коллег, официальных делегаций и даже рядом с собственной женой.

По словам Анисимова, разработка нового стиля проходила еще до февральской встречи в Белом доме.

В августе журналисты в Белом доме удивились Зеленскому в костюме.