Япония завершила переброску первых F-35B для авианосцев
Вооруженные силы Японии завершили размещение на базе Нютабару на острове Кюсю первых восьми боевых самолетов F-35B, которые будут использоваться на авианосцах. Они переброшены с американского острова Гуам и станут отрабатывать там в первую очередь технику вертикальной посадки, сообщает информационное агентство Киодо.
Япония планирует закупить у США всего 42 истребителя-бомбардировщика F-35B пятого поколения производства Lockheed Martin. Эти самолеты специально адаптированы для авианосцев: они способны выполнять взлет с короткого разбега и вертикальную посадку на палубу.
В настоящее время два вертолетоносца ВМС Японии – «Идзумо» и «Кага» – проходят модернизацию в легкие авианосцы. После завершения работ, что ожидается в ближайшие годы, каждый корабль водоизмещением 19,5 тыс. тонн и длиной 248 метров сможет нести до десяти самолетов F-35B. Сейчас на них размещаются 14 вертолетов и до 470 военнослужащих для проведения операций.
