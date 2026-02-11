Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над ЦФО и Крымом
В течение семи часов силы ПВО уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, атаковавших регионы Центрального округа и Крым.
Как передает ТАСС, Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении двадцати шести украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с 09:00 до 16:00.
В официальном сообщении министерства отмечается: «11 февраля в период с 09:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Рязанской области».
В ведомстве подчеркнули, что атаки были успешно отражены, а объекты инфраструктуры не пострадали. Сведения о пострадавших среди мирного населения не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО ликвидировали десять украинских беспилотников за два часа, из которых пять были сбиты над Крымом, а три – над Татарстаном.
В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 108 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России.
Российские средства ПВО также перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем.