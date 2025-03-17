Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.3 комментария
ОДКБ начала стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного штаба
ОДКБ начала стратегическую командно-штабную тренировку в Москве
Организация Договора о коллективной безопасности начала стратегическую тренировку в Москве, которую возглавляет генерал-полковник Андрей Сердюков, с целью совершенствования взаимодействия в условиях кризиса.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 17 по 20 марта проводит стратегическую командно-штабную тренировку, в которой участвуют Объединенный штаб, Секретариат и заинтересованные министерства и ведомства государств-членов, сообщает РИА «Новости».
Тренировка проводится под руководством начальника Объединенного штаба, генерал-полковника Андрея Сердюкова. Он подчеркнул, что мероприятие носит плановый характер и является ключевым в системе подготовки ОДКБ в 2025 году. «Оно не направлено против конкретных государств или военных союзов, а имеет целью улучшение совместной работы в оценке обстановки и подготовке решений», – отметил Сердюков.
Учения рассчитаны на три этапа, где первый этап сосредоточен на предотвращении кризиса в Восточно-Европейском регионе с акцентом на оперативное развертывание Коллективных сил и оказание военно-технической помощи. Второй этап предполагает аналогичные действия в Центрально-Азиатском регионе, а третий этап будет посвящен миротворческой операции в условном государстве – члене ОДКБ.
В этом году впервые будет проработана биологическая безопасность операции, а также взаимодействие с Антитеррористическим центром СНГ. «На тренировке впервые будут участвовать представители Парламентской ассамблеи ОДКБ в качестве наблюдателей», – добавил Сердюков. По завершении тренировки все проекты решений будут переданы государствам-членам для дальнейшей разработки совместных учений в сентябре-октябре.