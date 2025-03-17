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    Финляндия взяла гражданина России в заложники
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    Медведев предостерег Макрона и Стармера от провоцирования войны НАТО с Россией
    Стало известно о планах Ефремова устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области
    Стало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте
    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным во вторник
    Каллас признала проблемы с утверждением помощи Киеву на 40 млрд евро
    В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции
    «Суперджет» с двигателями ПД-8 успешно совершил первый полет
    Мнения
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    3 комментария
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    36 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    60 комментариев
    17 марта 2025, 12:45 • Новости дня

    ОДКБ начала стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного штаба

    ОДКБ начала стратегическую командно-штабную тренировку в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Организация Договора о коллективной безопасности начала стратегическую тренировку в Москве, которую возглавляет генерал-полковник Андрей Сердюков, с целью совершенствования взаимодействия в условиях кризиса.

    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 17 по 20 марта проводит стратегическую командно-штабную тренировку, в которой участвуют Объединенный штаб, Секретариат и заинтересованные министерства и ведомства государств-членов, сообщает РИА «Новости».

    Тренировка проводится под руководством начальника Объединенного штаба, генерал-полковника Андрея Сердюкова. Он подчеркнул, что мероприятие носит плановый характер и является ключевым в системе подготовки ОДКБ в 2025 году. «Оно не направлено против конкретных государств или военных союзов, а имеет целью улучшение совместной работы в оценке обстановки и подготовке решений», – отметил Сердюков.

    Учения рассчитаны на три этапа, где первый этап сосредоточен на предотвращении кризиса в Восточно-Европейском регионе с акцентом на оперативное развертывание Коллективных сил и оказание военно-технической помощи. Второй этап предполагает аналогичные действия в Центрально-Азиатском регионе, а третий этап будет посвящен миротворческой операции в условном государстве – члене ОДКБ.

    В этом году впервые будет проработана биологическая безопасность операции, а также взаимодействие с Антитеррористическим центром СНГ. «На тренировке впервые будут участвовать представители Парламентской ассамблеи ОДКБ в качестве наблюдателей», – добавил Сердюков. По завершении тренировки все проекты решений будут переданы государствам-членам для дальнейшей разработки совместных учений в сентябре-октябре.

    16 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области

    Подполье сообщило о 30 офицерах из стран НАТО, попавших в окружение в Курской области

    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его словам, около 30 офицеров из стран НАТО оказались в окружении в Курской области, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что эти офицеры занимались координацией войск и обработкой разведданных.

    Он отметил, что офицеры корректировали удары вглубь территории России, используя данные, поступающие от спутников НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России полностью освободили Суджу в ходе проведения специальной военной операции. Вооруженные силы Украины ранее использовали запрещенные кассетные боеприпасы против мирных граждан, что нарушает международные договоренности. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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    16 марта 2025, 19:32 • Новости дня
    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона

    Украина озвучила красные линии в переговорах с Россией

    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона
    @ РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с тем, что нынешние линии фронта будут заморожены на время перемирия и что Россия удерживает часть территории, пока действует режим прекращения огня, но уступка любой дополнительной территории станет красной чертой для Киева.

    Как пишет The Independent, Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией. В частности, Киев не намерен уступать дополнительные территории, несмотря на требование Владимира Путина признать четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), частично освобожденные за время спецоперации.

    Украина также требует возвращения тысяч детей, якобы похищенных Россией, и гражданских лиц, якобы незаконно удерживаемых и не рассматриваемых как военнопленные. Важным условием для Украины остаются международные гарантии безопасности на случай, если Россия нарушит условия перемирия.

    Соединенные Штаты, по словам госсекретаря Марко Рубио, обсуждали возможность территориальных уступок, но украинские власти заявляют, что это для них неприемлемо. «Нереально требовать полного отказа от Запорожья или Херсона – это неприемлемо для нас», – указали украинские представители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине, указав на необходимость прояснения нюансов условий прекращения огня.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    17 марта 2025, 01:09 • Новости дня
    МИД назвал условия для мирного договора с Украиной

    МИД заявил о необходимости нейтралитета Украины и отказа от НАТО

    МИД назвал условия для мирного договора с Украиной
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

    В интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул важность «железобетонных гарантий безопасности», которые должны быть частью соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, такие меры необходимы для достижения прочного мира и укрепления региональной безопасности.

    Грушко отметил, что обсуждаемое мирное разрешение конфликта на Украине должно включать внешний контур. Гарантии должны обязательно включать нейтральный статус Украины и отказ стран НАТО от ее принятия в альянс.

    При этом Москва не рассматривает вариант с размещение военных контингентов  Евросоюза, НАТО или отдельных западных государств под видом «миротворцев» на украинской территории, считая такие войска стороной конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал британские заявления о невозможности Москвы заблокировать отправку «миротворцев» на Украину, пояснив, что другие страны могут прислать войска на Украину, но Россия не будет считать их «миротворцами».

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие.

    Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор, договорившись продолжать работать над восстановлением связей между Россией и США.

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    16 марта 2025, 15:31 • Новости дня
    В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»

    Рогов заявил об уничтожении в Запорожской области одного из главарей «Правого сектора»

    В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»
    @ соцсети

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Запорожской области уничтожен Михаил Алексеев, лидер украинской организации «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ) во Львовской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на Степногорском направлении в районе поселка Каменское был ликвидирован Михаил Алексеев, один из лидеров украинской националистической организации «Правый сектор» во Львовской области. По его словам, Алексеев, носивший позывной «Рембрандт», прибыл в регион, чтобы сеять террор и горе. В ходе атаки дронов Алексеев был уничтожен. Операция была проведена силами российских дронов, передает РИА «Новости».

    Ранее ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о взятии серьезного опорного пункта на Украине, обороняемого этническими немцами и боевиками «Правого сектора», что заставило его окончательно осознать, «против кого мы воюем».

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    17 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    «Суперджет» с двигателями ПД-8 успешно совершил первый полет

    Опытный «Суперджет» с ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

    «Суперджет» с двигателями ПД-8 успешно совершил первый полет
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опытный самолет «Суперджет» впервые выполнил полет с отечественными двигателями ПД-8, достигнув скорости 500 км/ч и высоты 3 тыс. м, что подтверждает успешность инженерных расчетов, сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

    По его словам, самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 впервые поднялся в воздух, передает «ТАСС». Мантуров отметил, что это важный шаг на пути к сертификации «Суперджета» и что двигателестроители преодолели все вызовы, чтобы самолет успешно завершил первый полет на российских двигателях.

    Полет прошел в Комсомольске-на-Амуре и длился около 40 минут. Экипаж, состоящий из летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Игоря Гревцева и бортового оператора Максима Грюканова, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м. Командир экипажа подтвердил, что все задания полета выполнены, а система двигателей продемонстрировала стабильную работу.

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что успешный полет подтверждает готовность самолета и правильность инженерных расчетов. Он подчеркнул, что двигатели ПД-8 являются ключевым элементом программы импортозамещения, и впереди еще много работы. В апреле к сертификационным испытаниям присоединится еще один полностью российский борт с двигателями ПД-8.

    Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха отметил, что испытания начинают с самолета в серийном облике с импортными системами для повышения уровня новизны. Александр Грачев из Объединенной двигателестроительной корпорации добавил, что до конца марта будут переданы еще два опытных двигателя ПД-8, а получение сертификата на двигатель запланировано на осень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил один из ключевых элементов управления самолета SJ-100. Также сообщалось, что первый полет самолета SJ-100 с двигателем ПД-8 планируется через полтора месяца.

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    17 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    Стало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте

    Рогов сообщил о контроле ВС России над южными частями сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области

    Стало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска установили контроль над южными частями сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области и продолжают продвижение на север, стремясь освободить оставшиеся территории, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Рогов подчеркнул, что российские силы освободили большой плацдарм около Малых Щербаков и вошли в село с юга. «Они также вошли в Щербаки ранее и теперь удерживают территории в южных частях обоих населенных пунктов», – сообщил он. Рогов добавил, что войска продолжают движение на север для полного освобождения этих территорий, передает ТАСС.

    В начале марта Рогов сообщал, что российские войска продвинулись на ореховском направлении в Запорожской области, освободив более шести квадратных километров территории, ранее оккупированной ВСУ, и приблизились к населенному пункту Щербаки.

    Между тем, телеграм-канал ОперацияZ: Военкоры Русской Весны сообщает, что бойцы 247-го полка ВДВ ранее взяли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому. Также десантники прорвались и штурмуют Степовое, зачищая последние опорники врага. Восточнее 108-й полк ВДВ штурмует населенные пункты Малые Щербаки и Щербаки. Под Ореховом, севернее Работино российские войска также атакуют в направлении Новоданиловки, продвинувшись примерно на 2 км. Таким образом, российские войска существенно продвинулись на двух направлениях в сторону Орехова.

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    16 марта 2025, 17:28 • Новости дня
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине может включать уступку территорий в обмен на гарантии безопасности.

    Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Это заявление прозвучало в интервью телеканалу ABC News, где Уолтц ответил на вопрос о возможном сценарии разрешения конфликта, передает ТАСС.

    Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил о сокращении разногласий между сторонами по украинскому урегулированию.

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    16 марта 2025, 20:41 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Хуситы, правящее движение на севере Йемена, заявили об атаке на американский авианосец Harry Truman в Красном море.

    В своем заявлении в Telegram-канале хуситы сообщают, что атака была ответом на удары по Йемену, передает РИА «Новости».

    По словам представителей хуситов, атака включала 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники, которые были направлены на авианосец и сопровождающие его военные корабли. Инцидент произошел на севере Красного моря, подчеркнули они.

    Хуситы также предупредили о намерении продолжать атаки на все американские военные корабли в Красном и Аравийском морях в ответ на действия США в регионе.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные удары по хуситам в Йемене будут продолжаться до прекращения атак на гражданские и военные суда в Красном море.

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    16 марта 2025, 18:26 • Новости дня
    Эксперт назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России

    Политолог Бордачев: Отсутствие ответственности помогает Макрону поднимать личный рейтинг

    Эксперт назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отправке военных на Украину без согласия России для поднятия личного рейтинга среди французов. Он прекрасно понимает, что до решения реальных дел на международной арене его не допустят, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее французский лидер назвал условие для размещения европейского контингента на украинской территории.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон пребывает в том счастливом состоянии сумасшествия, когда можно говорить все что угодно, и никто не придает никакого значения его заявлениям, потому что от него ничего не зависит», – сыронизировал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «При этом, конечно, никому на международной арене и в голову не придет приглашать его в те дискуссии, в которых принимаются какие-то реальные решения, например, в переговоры по урегулированию украинского кризиса. Все это относится и к премьеру Британии Киру Стармеру», – заметил собеседник.

    «Французы и британцы нашли очень хороший модус поведения и пользуются этим для решения своих внутриполитических задач, например, повышения личных рейтингов политиков. А хитрые немцы держатся в стороне и предпочитают молчать. У них есть для этого хороший повод – в Берлине заняты формированием правительства», – напомнил политолог.

    «Французский избиратель живет в своей информационной среде, которая имеет очень опосредованное отношение к реальности. И небольшой повод, подкинутый президентом, становится причиной для радости. Такие скачки социологии – важный показатель нестабильности настроений общества. Они присущи Франции и Украине. Но мы не видим этого в России или США, где люди спокойнее и увереннее в экономической и социальной стабильности», – отметил он.

    Ранее Макрон в интервью газете Le Parisien заявил, что западные страны могут направить свои военные контингенты в качестве наблюдателей на Украину без согласия Москвы. По словам политика, Киев ведет суверенную политику и может рассчитывать на положительный ответ в случае запроса о введении иностранных войск на украинскую территорию.

    После этого заявления, согласно опросу Ipsos-Cesi école d'ingénieurs для газеты La Tribune Dimanche, рейтинг одобрения президента подскочил на пять пунктов – до 27%, поскольку среди французов возросло беспокойство по поводу международных кризисов. Озабоченность международными кризисами, такими как конфликт на Украине и на Ближнем Востоке, была среди трех главных проблем для 33% респондентов, пишет Bloomberg.

    При этом на прошлой неделе в центре Парижа на площади Пале-Рояль прошла акция протеста против планов Макрона отправить военных на Украину. Участники выражали недовольство возможным военным вмешательством и призывали к выходу Франции из ЕС. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева.

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    17 марта 2025, 06:22 • Новости дня
    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд

    Опрос показал, что 42,3% россиян больше всего ждут возвращения IKEA на российский рынок

    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает IKEA, как свидетельствуют результаты опроса Webbankir.

    Согласно результатам опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, и опубликованного ТАСС, почти половина россиян, а именно 46,2%, поддерживают возвращение западных брендов, покинувших рынок после 2022 года. При этом 42,3% респондентов особенно ожидают возвращения IKEA.

    Опрос показал, что 27,2% россиян выступают против возвращения брендов из недружественных стран, считая, что их присутствие может навредить отечественным компаниям. Еще 26,7% заявили о безразличии к этому вопросу, объяснив его тем, что уже приобретают товары ушедших брендов через параллельный импорт, или тем, что вообще не покупают такие товары.

    Среди респондентов, поддерживающих возвращение брендов, 16,1% выразили однозначную поддержку, отмечая, что «жить стало хуже» без этих брендов. 40,9% опрошенных считают, что государство не должно содействовать возвращению брендов, утверждая, что условия для них должны быть более жесткими. Опрос проводился в первой половине марта 2025 года и включал 3 тыс. респондентов по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками компаний IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.

    IKEA завершила выход с российского рынка после приостановки работы в марте 2022 года, продав склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову за 16-18 млрд рублей.

    Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении ООО «Торг», структуры ушедшего из России концерна IKEA. Также суд признал перевод IKEA 12,9 млрд рублей за границу противоречащим основам правопорядка и нравственности.

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    17 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Стало известно о планах Ефремова устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области

    Ефремов пообещал «чудовищную движуху» в Белгородской области после УДО

    Стало известно о планах Ефремова устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области
    @ Александр Куров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Актер Михаил Ефремов пообещал организовать масштабное мероприятие в Белгородской области после возможного условно-досрочного освобождения, о чем сообщил в телефонном разговоре с поздравлением друга.

    Как сообщает «Газета.ru», актер Михаил Ефремов заявил, что планирует устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области после выхода по условно-досрочному освобождению (УДО). В интернете появилась запись телефонного разговора, где Ефремов поздравил друга с днем рождения и рассказал о своих планах.

    На записи слышно, как Ефремов говорит: «Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю! Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области». Он также добавил, что «это суд, просто суд», пока «ничего непонятно». Имя собеседника актера не раскрывается.

    Ходатайство Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении будет рассмотрено 24 марта в Алексеевском районном суде Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов решил подать ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии. Ранее он лишился шанса на УДО из-за найденного у него смартфона. Кроме того, сообщалось, что спрос на деревянные поделки Ефремова в колонии вырос перед возможным условно-досрочным освобождением.

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    16 марта 2025, 16:51 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа дал оценку разговору с Путиным

    Уиткофф: Различия в позициях России и Украины по урегулированию сокращаются

    Спецпосланник Трампа дал оценку разговору с Путиным
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил о сокращении разногласий между сторонами по украинскому урегулированию.

    Он отметил, что его контакты с российским лидером Владимиром Путиным в Москве прошли позитивно. Уиткофф также сообщил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом результаты своего визита в Москву, сообщает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что перед текущим визитом было много разногласий между сторонами, однако благодаря недавним переговорам, включая те, что прошли в Саудовской Аравии, удалось значительно сократить разрыв. Он охарактеризовал свои переговоры с Путиным как «одинаково позитивные» и добавил, что стороны теперь находятся гораздо ближе друг к другу. Спецпосланник подчеркнул, что проводит много времени с Трампом, обсуждая дальнейшие шаги по уменьшению оставшихся различий.

    Кроме того, по словам посланника, Трамп рассчитывает, что сделка по урегулированию кризиса на Украине будет достигнута в течение нескольких недель. Уиткофф отметил, что обе стороны – как в Москве, так и в Киеве – готовы к обсуждению деталей будущих договоренностей. Президент США, по словам Уиткоффа, использует слово «недели» для описания временных рамок решения ситуации, что указывает на оптимистичные прогнозы.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США.

    Песков также заявил, что заявления Владимира Путина о поддержке прекращения огня на Украине дают основания для осторожного оптимизма США.

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    16 марта 2025, 23:15 • Новости дня
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова обвинила Британию в том, что ее стремление украсть активы России связано с давней традицией пиратства, что стало характерной чертой британской короны.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стремление Великобритании похитить российские активы связано с исторической традицией пиратства.

    Как передает ТАСС, Захарова отметила, что пиратство было легализовано в Англии, а пиратам разрешалось грабить корабли конкурентов. Дипломат охарактеризовала это как «аморальную мораль» и сравнила с английскими традициями, такими как чаепитие и скачки.

    В качестве примера Захарова привела деятельность английского пирата Генри Моргана, который совершал нападения на Вест-Индию, грабил корабли и населенные пункты. После ареста Морган не был наказан, а стал вице-губернатором Ямайки. Захарова подчеркнула, что «грабеж и убийства по лицензии» считаются визитной карточкой британской короны.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Риши Сунак призывал ускорить процесс присвоения российской собственности, что вызвало резкую реакцию российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Британии Андрей Келин заявлял изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

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    16 марта 2025, 18:38 • Новости дня
    Шошоакэ написала Путину письмо «от имени братского румынского народа»
    Шошоакэ написала Путину письмо «от имени братского румынского народа»
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер оппозиционной партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с призывом игнорировать враждебные шаги Бухареста, подчиненного НАТО и ЕС.

    В этом письме, которое имеется в распоряжении РИА «Новости», Шошоакэ подчеркнула, что румынский народ является братским для России по православной вере, и призвала «не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии... поскольку оно не представляет волю румынского народа». Она также отметила, что ее дважды незаконно отстраняли от участия в президентских выборах в Румынии.

    Шошоакэ выразила обеспокоенность тем, что ЕС и НАТО навязывают Румынии участие в конфликте с Россией, при этом настоящая диктатура, по ее мнению, установлена «не в России, а в Европе». В своем письме сенатор подчеркнула необходимость борьбы за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

    Также она указала на исторические претензии Румынии к Украине, Шошоакэ считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен на будущих мирных переговорах, подразумевая «возвращение Бухаресту румынских территорий».

    Ранее Шошоакэ призвала власти США не признавать результаты выборов в Румынии. Центральное избирательное бюро Румынии отклонило ее заявку на участие в президентских выборах.

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    16 марта 2025, 13:18 • Новости дня
    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов

    Политолог Ткаченко: Маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности

    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Операция США против хуситов ориентирована прежде всего на внутреннюю американскую повестку. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет купировать недовольство американцев из-за реформ победоносной войной против йеменских повстанцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Думаю, Трамп начал эту операцию с ориентиром на внутреннюю повестку – показать гражданам США успехи на международной арене. Хуситы в понимании главы Белого дома – заведомо слабый соперник, которого можно ударно победить и распространить кадры триумфа американского оружия по всем СМИ», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом Трамп надеется купировать недовольство американцев от ряда реформ, от деятельности Илона Маска. Глава Белого дома хочет показать, что на внешнем контуре у США все в порядке: американцы уходят из тех регионов, конфликтов и объединений, которые им не нужны, например, Украина, Европа и НАТО, и отстаивают свои интересы там, где это необходимо, например, Ближний Восток», – отметил собеседник.

    «Но эта маленькая победоносная война, скорее всего, не имеет практического смысла. США могут победить хуситов куда менее шумными способами. К тому же повстанцы децентрализовали свою систему управления, разместили ракетные установки по всему Йемену. Поэтому уничтожение только части военных объектов все равно ничего не изменит», – детализировал эксперт.

    «Вероятно, реальное решение проблемы с хуситами будет лежать в области тайной дипломатии между США, Йеменом, возможно, несколькими заинтересованными сторонами и посредниками. Собственно, похожую позицию занимает и Москва, призывающая остановить кровопролитие и перейти к переговорам», – резюмировал аналитик.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп объяснил атаки защитой судоходства в Красном море и потребовал также от Ирана, главного сторонника хуситов, прекратить поддержку группировки. «Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем добры!» – заявил он.

    Это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность. Удары, вероятно, будут продолжаться несколько недель, сообщают американские чиновники.

    Хуситское движение «Ансар Аллах» пообещало «не оставить агрессию без ответа». Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить операцию, подчеркнув важность политического диалога, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

    По данным Пентагона, с ноября 2023 года хуситы 174 раза атаковали в Красном море военные корабли США, а коммерческие суда – 145 раз. В самой группировке говорят, что нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами.

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