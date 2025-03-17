ОДКБ начала стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного штаба

ОДКБ начала стратегическую командно-штабную тренировку в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 17 по 20 марта проводит стратегическую командно-штабную тренировку, в которой участвуют Объединенный штаб, Секретариат и заинтересованные министерства и ведомства государств-членов, сообщает РИА «Новости».

Тренировка проводится под руководством начальника Объединенного штаба, генерал-полковника Андрея Сердюкова. Он подчеркнул, что мероприятие носит плановый характер и является ключевым в системе подготовки ОДКБ в 2025 году. «Оно не направлено против конкретных государств или военных союзов, а имеет целью улучшение совместной работы в оценке обстановки и подготовке решений», – отметил Сердюков.

Учения рассчитаны на три этапа, где первый этап сосредоточен на предотвращении кризиса в Восточно-Европейском регионе с акцентом на оперативное развертывание Коллективных сил и оказание военно-технической помощи. Второй этап предполагает аналогичные действия в Центрально-Азиатском регионе, а третий этап будет посвящен миротворческой операции в условном государстве – члене ОДКБ.

В этом году впервые будет проработана биологическая безопасность операции, а также взаимодействие с Антитеррористическим центром СНГ. «На тренировке впервые будут участвовать представители Парламентской ассамблеи ОДКБ в качестве наблюдателей», – добавил Сердюков. По завершении тренировки все проекты решений будут переданы государствам-членам для дальнейшей разработки совместных учений в сентябре-октябре.