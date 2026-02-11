Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
Глава НПО Кимбалл: России и США надо преодолеть барьеры для договора по ЯО
Россия и США столкнутся с необходимостью преодолеть существенные препятствия на переговорах по новому соглашению о ядерном оружии, заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
Дарел Кимбалл подчеркнул: «Исходя из слов Трампа, крайне важно, чтобы Соединенные Штаты и Россия направили группы экспертов для переговоров о новом рамочном соглашении. Про заявление президента можно сказать, что лучше поздно, чем никогда, но обеим сторонам предстоит преодолеть серьезные препятствия», передает РИА «Новости».
Эксперт также обратился к Москве и Вашингтону с рекомендацией воздерживаться от создания новых ядерных боеголовок на время консультаций.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия не ожидает какого-либо ответа от США на предложение президента России Владимира Путина продлить ограничения по ДСНВ.
В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам.