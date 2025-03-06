Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.4 комментария
Россия подобрала удачного собеседника для новой администрации США
После нескольких месяцев отсутствия у России появился новый посол в Соединенных Штатах Америки. Кто в итоге был выбран на этот пост, почему сам факт этого назначения имеет принципиальное значение для отношений между Россией и США – и как это в целом увязано с идущими между Москвой и Вашингтоном переговорами?
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом РФ в Соединенных Штатах Америки. Это стало результатом первого раунда переговоров в Эр-Рияде о нормализации российско-американских отношений и о взаимном восстановлении дипломатической деятельности, что, в свою очередь, должно привести к компромиссному разрешению ряда ключевых конфликтов и смене парадигмы двусторонних отношений.
Разговоры о назначении именно Александра Дарчиева новым послом РФ в Вашингтоне начались еще прошлой осенью, однако долгое время носили гипотетический характер, поскольку послы обеих стран синхронно покинули страны пребывания. Отношения между РФ и США к этому моменту достигли точки замерзания.
Работа посольств была почти парализована. Прекратилась выдача виз, американские власти продолжали удерживать незаконно конфискованные здания российских дипмиссий, а численность дипломатов в посольствах сократилась ниже минимума, который требуется для ежедневной рутинной работы.
Тем не менее даже в такой обстановке длительное отсутствие глав дипломатических представительств должно было чем-то закончиться. Обе стороны готовили кандидатуры для предоставления агремана, а после официальной отставки в октябре посла Анатолия Антонова этот процесс ускорился. Окончательно агреман на Дарчиева был предоставлен американской стороне в прошлом месяце в Эр-Рияде.
Парадоксальным образом кандидатура именно Александра Дарчиева многими наблюдателями в прошлом году расценивалась как способ обозначить понижение уровня российского представительства в Вашингтоне. Дело в том, что работа МИД изобилует множеством неформальных традиций. Одна из них такова: посол РФ в Соединенных Штатах, как правило, назначается из числа заместителей министра иностранных дел. Этим как бы дополнительно подчеркивается высокий статус, особый уровень и значимость российско-американских отношений. Дарчиев же занимал хоть и профильный пост главы департамента Северной Атлантики МИД РФ, но все-таки это ниже, чем пост замминистра.
Соответственно, рассмотрение кандидатуры Дарчиева могло восприниматься как жест несогласия Москвы с политикой администрации Байдена по отношению к России. Особенно на фоне того, что Байден неоднократно допускал оскорбительные высказывания в адрес российского руководства, в том числе и в тот период, когда гипотетически могла бы идти речь о назначении новых послов.
С приходом в Белый дом Дональда Трампа этот формальный подход утратил силу. Дарчиев уже долго занимался американским направлением, и теперь уже его назначение не выглядит как какое-то «понижение» статуса посольств. Наоборот, Дарчиев сейчас – своевременная фигура, поскольку адекватно воспринимается американской стороной.
При этом он – один из ведущих российских американистов академического толка с диссертацией о роли леволиберальных сил в американской политике, то есть как раз о том, с чем сейчас борется Трамп и его команда.
Александр Никитич Дарчиев родился в 1960 году в Венгрии, где тогда в советском посольстве в Будапеште трудился его отец, Никита Иванович Дарчиев. Уроженец Тбилиси из осетинской семьи Никита Иванович всю жизнь отдал Венгрии, прошел путь от референта-переводчика до консула в Дебрецене и советника-посланника посольства в Будапеште в 1990-х годах, а также долгое время руководил венгерским отделом Третьего европейского департамента МИД. Скончался в 2018 году.
Александр Дарчиев учился в МГУ на историческом факультете, а не в МГИМО, и до перехода на дипломатическую работу в 1992 году работал в академическом институте США и Канады. В МИД он перешел при печальной памяти министре Козыреве, а в 1997 году уехал в Вашингтон советником посольства. В дальнейшем уже вся его судьба связана с дипломатической службой на североамериканском направлении (в посольстве в США, в департаменте Северной Атлантики и послом в Канаде), что делает его кадровым дипломатом, несмотря на формальное отсутствие профильного образования.
Дарчиев – очень удачная и удобная фигура именно сейчас, когда требуется восстановление если уж не доверительных, то хотя бы нормальных отношений с США.
У американцев нет к нему заведомо негативного отношения, они его хорошо знают и готовы к конструктивному общению, что уже продемонстрировали переговоры в Эр-Рияде.
Что касается нового американского посла в Москве, то ранее в списках претендентов фигурировал Ричард Норланд, персона достойная. Сейчас список кандидатов меняется, но Вашингтон почти наверняка уже определился, поскольку назначения послов в текущем контексте должны происходить относительно синхронно.
Американцы также стремятся к поиску такой кандидатуры, которая не вызывала бы у Москвы очевидного отторжения. Карьерный и тоже наследственный дипломат Норланд в этом контексте выглядел фигурой удачной, поскольку он никогда не был причастен к чему-то очевидно антироссийскому или к так называемому «продвижению демократии во всем мире».
Но тут стоит помнить, что в США есть «традиция наоборот»: очень часто дипломатические посты в Европе занимают люди, вовсе не причастные к дипломатии, но чем-то близкие к Белому дому. В нашем случае важно, чтобы у американского кандидата не было замашек и убеждений Макфола, да и конструктивный административный настрой приветствуется.
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Изучение кандидатур послов сейчас – не праздный разговор. Изначально вопрос нормализации отношений был поставлен российским МИД последовательно и правильно. Сперва необходимо уладить формальности, привести российско-американские дипломатические отношения в норму, воссоздать техническую работу посольств, а уже после этого приступать к переговорам по существу накопившихся противоречий.
Кроме того, нормальная работа посольств воссоздаст не только техническую рутину, но и формальный канал коммуникаций. А без этого переговоры по любому вопросу, включая украинскую проблему, контроль и сокращение ядерных вооружений и масштабные торговые соглашения выглядели бы как экстраординарная мера, изобретенная не на года, а по случаю.
Москва настаивает на том, что нынешний переговорный процесс должен носить не «пожарный» характер, а призван создать в итоге если уж не новый миропорядок, то конфигурацию, которая простоит долгие годы. А при таком подходе дипломатии возвращается ее привычный исторический статус главного инструмента внешней политики. За ее воплощение в отношениях Москвы с Вашингтоном отныне и будет отвечать Александр Дарчиев.