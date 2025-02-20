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Вашингтон подобрал для России удивительно приличного посла
Возвращение посла России в Вашингтон, а посла Соединенных Штатов в Москву должно произойти уже в ближайшее время. При этом фаворит американцев известен – это Ричард Бойс Норланд, опытный дипломат, с виду идеально подходящий для этой должности по целому ряду причин. Но есть, разумеется, и нюансы.
Главным практическим результатом встречи переговорных групп России и США в Эр-Рияде стала договоренность о взаимном назначении послов, восстановлении численности посольств и возобновлении нормального дипломатического процесса.
Ряд источников утверждают, что следующим послом США в Москве станет 69-летний Ричард Бойс Норланд, пока занимающий должность спецпредставителя президента США по Ливии. Норланд – карьерный дипломат и сын дипломата, работал еще в СССР во времена перестройки, а также в Грузии, где в 1993 году отвечал за мирное урегулирование в Южной Осетии и Абхазии по линии ОБСЕ, бывал в Цхинвале, говорит по-русски.
Позднее он еще раз вернулся в Грузию – уже послом. Тбилисские политологи утверждают, что именно Норланд содействовал процессу мирной передачи власти от клики Михаила Саакашвили к партии «Грузинская мечта», которая управляет Грузией до сих пор, но уже в статусе нелояльной Западу силы.
Дональд Трамп в период своего первого президентства назначил Норланда послом в Ливии, а затем и своим спецпредставителем, что указывает на личное доверие к дипломату.
О политических взглядах и личных предпочтениях Норланда ничего не известно. Но, если судить по официальной биографии, он не был замешан в сомнительной деятельности типа службы на Балканах в 1990-х годах.
Правда, есть данные, что кандидатуру Норланда собиралась предложить еще администрация Джо Байдена. Если это действительно так, то, что Трамп при таких вводных не стал его кандидатуру дезавуировать, тоже показательно. В любом случае агреман остался в Москве.
Фамилия Норланда в качестве возможного посла действительно всплывала несколько месяцев назад, но движения в этом вопросе не было, поскольку вся взаимная дипломатическая деятельность была фактически заморожена. С конца 2016 года из США выдворены сотни российских дипломатов, а оставшиеся вынуждены работать в крайне стесненных условиях. Администрация Барака Обамы ввела беспрецедентные ограничения на передвижения по стране и конфисковала несколько посольских и консульских зданий.
Естественно, Россия была вынуждена отвечать зеркально. Посольство США в Москве также понесло критичные потери и приостановило большую часть своей деятельности, включая выдачу виз. Это повлекло за собой обрушение человеческих связей и гуманитарных контактов, прекратились все до единой двусторонние программы вплоть до водолазных учений по спасению экипажей подводных лодок.
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Возобновление нормальной дипломатической работы только на первый взгляд выглядит мелочью на фоне тех масштабных проблем, которые возникли в отношениях России и США. Но это, во-первых, то, что можно было осуществить прямо сейчас, поскольку не требовало дополнительных политических согласований. Во-вторых, это практический результат, который создавал для дальнейших переговоров положительную атмосферу.
В-третьих, возвращение послов сильно упростит рутинную сторону чрезвычайных переговоров и всего дипломатического процесса вокруг них.
В-четвертых, возобновление выдачи виз способствует ускорению политических процессов. В годы «посольских войн» отказ во въездных документах был инструментом давления. Вводились ограничения даже на использование дипломатических паспортов, что для мировой практики нонсенс. Например, американцы ставили препоны российским дипломатам, приезжающим в США по линии ООН.
Есть мнение, что с восстановлением штата посольств может возобновиться и широкомасштабная деятельность московской станции ЦРУ, но и этот вопрос можно решить путем переговоров.
Конечно, установить предельную численность резидентуры не представляется возможным хотя бы из-за практики глубокого прикрытия. Приехавший в страну сотрудник разведки может длительное время никак себя в этом качестве не проявлять, выполняя сугубо дипломатические обязанности и ведя обычный образ жизни. Такую агентуру часто используют для проведения операций особой сложности, поскольку они могут выпасть из внимания контрразведки.
Более того, ЦРУ сейчас существует в основном на бумаге: многие сотрудники «выведены за штат», и ходят слухи о том, что агентство могут расформировать, придумав на его руинах новые структуры.
Такие моменты российской стороной учитываются, но в целом эти детали не должны помешать восстановлению нормальных дипломатических отношений между странами.
Однако смены политического курса со стороны Вашингтона во всем этом нет, и искать его преждевременно. Восстановление дипломатии – это просто возвращение к нормальности после того, как «демократические» администрации Белого дома (Обамы и Байдена) эту нормальность разрушали.
Кроме того, после фактической ликвидации USAID и некоторых других подрывных центров либерализма американское посольство в Москве вряд ли вновь превратится в тот рассадник антироссийской деятельности, каким оно было раньше. Уйдут в прошлое и коллективные «походы в посольство» деятелей внесистемной оппозиции. Нормальность дипломатической деятельности несовместима со вмешательством во внутренние дела страны пребывания путем подкормки уличной фронды.
Кстати, посол Норланд ранее ни в чем подобном замечен не был даже в период его работы в Москве в горбачевские времена. Правда, тогда царила странная атмосфера так называемого нового мышления, но и
за время своей последующей карьеры Норланд занимался в основном разрешением кризисов, включая военные.
В Афганистане в американской миссии в Мазари-Шерифе, например.
Возвращение послов и возобновление дипломатической работы в первую очередь показатель вменяемости и профессионализма американских контрагентов. Внушает оптимизм также отказ от догмата либеральной идеологии и романтических порывов насадить по всему миру «демократию».
Если есть проблема, ее надо решать. А дипломатия – это основной инструмент решения внешнеполитических проблем. Если этот механизм перестал работать, его надо смазать и перезапустить, а не разбирать окончательно на лишние детали.
Пока новая администрация США именно так и поступает, а к вопросу посольств отнеслась прагматически. Это всего лишь начало. Но это хорошее начало.