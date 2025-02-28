США одобрили назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне

Tекст: Валерия Городецкая

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, 27 февраля в Стамбуле прошли консультации между делегациями России и США, посвященные нормализации работы дипломатических представительств. В ходе встречи американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России в Вашингтоне.

Дарчиев ранее занимал пост директора Департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел России. Его отъезд на новое место службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Накануне в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и США, которые продлились шесть с половиной часов. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий.