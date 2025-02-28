Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.2 комментария
США одобрили назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне
В результате консультаций в Стамбуле США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева послом, сообщил МИД России.
Как говорится в сообщении на сайте ведомства, 27 февраля в Стамбуле прошли консультации между делегациями России и США, посвященные нормализации работы дипломатических представительств. В ходе встречи американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России в Вашингтоне.
Дарчиев ранее занимал пост директора Департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел России. Его отъезд на новое место службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время.
Накануне в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и США, которые продлились шесть с половиной часов. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.
Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий.