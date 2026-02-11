Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Минсельхоз объявил о сроках снижения цен на овощи
Минсельхоз: Цены на овощи начнут снижаться весной
Цены на овощи в России начнут снижаться с весны, когда на рынок поступит свежий урожай из парников, сообщили в Минсельхозе.
«С весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта, цены на овощи будут снижаться», – сообщило ведомство, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что овощи борщевого набора категории «первая цена» в декабре 2025 года в крупных торговых сетях стали дешевле на 28% по сравнению с декабрем 2024 года.
В ноябре глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что рост цен на основные продукты питания в России за последние десять лет не превышал общий уровень инфляции