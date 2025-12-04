Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев в Казани

Житель Казани Исус Христос получил условный срок за фиктивную прописку мигрантов

Tекст: Мария Иванова

Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил 45-летнего местного жителя по имени Исус Петрович Христос к двум годам лишения свободы условно за фиктивную регистрацию иностранных граждан, сообщает РИА «Новости».

Христос организовал фиктивную прописку 45 иностранцев в своей квартире площадью 31,9 кв. метра. Испытательный срок по решению суда составит два с половиной года.

Ранее это дело рассматривалось Московским районным судом Казани, однако впоследствии было передано по подсудности в Ново-Савиновский районный суд. По данным суда, обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном, а также является инвалидом второй группы.

Ранее Христос уже был оштрафован Московским районным судом на 13 тыс. рублей и затем еще на 60 тыс. рублей за аналогичные нарушения.

Напомним, ранее шесть жителей Казани поставили на учет 2,1 тыс. мигрантов незаконным способом.

Полицейские в Москве в конце ноября задержали организаторов канала незаконной миграции.

В Иркутске силовики разоблачили канал фиктивной регистрации мигрантов.