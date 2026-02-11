В Ставрополье выявили картельный сговор на поставку счетчиков на 100 млн

Суд подтвердил картельный сговор на торгах в Ставрополье на 100 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Арбитражный суд Ставропольского края подтвердил факт картельного сговора между тремя компаниями на сумму 100 млн рублей, сообщает Ставропольское УФАС. В пресс-службе управления сообщили, что компании совместно участвовали в торгах на поставку счетчиков электроэнергии и другой продукции, используя единую инфраструктуру.

В официальном сообщении говорится: «Арбитражный суд Ставропольского края поддержал позицию управления о наличии сговора между тремя хозяйствующими субъектами – участниками закупочных процедур на рынке поставки счетчиков электрической энергии и иной продукции. Антиконкурентное соглашение заключено с целью поддержания цен на торгах. Организации отказались от конкурентной борьбы. Контракты заключались с минимальным снижением НМЦК».

Суд признал решение антимонопольного ведомства законным и обоснованным. Материалы дела переданы в правоохранительные органы для проверки и возможного возбуждения уголовного дела. Компании-нарушители уже оштрафованы по итогам разбирательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба раскрыла координацию цен и раздел рынка торговцами профилированными листами через переписку в мессенджере.

Ранее ФАС выявила сговор на 1,5 млрд рублей при закупке жилья для сирот в Новосибирске. А в ноябре в ведомстве заявили, что с начала 2025 года были обнаружены признаки картельных сговоров на торгах на сумму 205 млрд рублей.



