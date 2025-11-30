На Украине адмирала Ушакова признали символом «российского империализма»

Tекст: Дарья Григоренко

В официальном сообщении учреждения заявлено: «Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства». Ушаков включен в список тех персоналий, память о которых институт рекомендует убрать с улиц и площадей, передает РИА «Новости».

Адмирал Федор Ушаков прославился как один из самых выдающихся военачальников российского флота. В 1799 году он был удостоен звания адмирала и командовал Черноморским флотом, а также российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Особо отмечается, что во время русско-турецких войн он не потерял ни одного корабля, а никто из его подчиненных не был взят в плен, пишет Газета.Ru.

В Русской православной церкви Ушаков был причислен к лику святых местночтимых Саранской и Мордовской епархии. Причина канонизации связана прежде всего с его праведной христианской жизнью, а не только с ратными подвигами.



Ранее предводитель крестьянского восстания в Российской империи Емельян Пугачев признан на Украине символом пропаганды «российского империализма».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали Ломоносова и Лермонтова символами российского империализма. Потемкина назвали участником «российского империализма».