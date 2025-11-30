Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.17 комментариев
На Украине адмирала Ушакова признали символом «российского империализма»
Украинский «Институт национальной памяти» признал русского флотоводца Федора Ушакова символом «российского империализма». Об этом говорится в опубликованных на сайте института материалах.
В официальном сообщении учреждения заявлено: «Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства». Ушаков включен в список тех персоналий, память о которых институт рекомендует убрать с улиц и площадей, передает РИА «Новости».
Адмирал Федор Ушаков прославился как один из самых выдающихся военачальников российского флота. В 1799 году он был удостоен звания адмирала и командовал Черноморским флотом, а также российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Особо отмечается, что во время русско-турецких войн он не потерял ни одного корабля, а никто из его подчиненных не был взят в плен, пишет Газета.Ru.
В Русской православной церкви Ушаков был причислен к лику святых местночтимых Саранской и Мордовской епархии. Причина канонизации связана прежде всего с его праведной христианской жизнью, а не только с ратными подвигами.
Ранее предводитель крестьянского восстания в Российской империи Емельян Пугачев признан на Украине символом пропаганды «российского империализма».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали Ломоносова и Лермонтова символами российского империализма. Потемкина назвали участником «российского империализма».