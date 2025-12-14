Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.37 комментариев
WSJ узнала о поднятых F-16 ВВС США над центральной Сирией
По данным Пентагона, двое американских солдат и американский гражданский переводчик были убиты во время нападения в субботу недалеко от сирийского города Пальмира, еще трое американских солдат были ранены, пишет WSJ.
«США подняли истребители F-16 ВВС США над центральной Сирией в знак демонстрации силы после убийства 13 декабря двух американских солдат и гражданского переводчика боевиком, связанным с группировкой «Исламское государство*» (признанная террористической и запрещенная в России группировка), – пишет Wall Street Journal (WSJ).
Предварительная информация, собранная американскими официальными лицами, говорит о том, что боевик был бывшим членом сирийских сил безопасности, которого выслали или который пребывал в процессе высылки из-за возможных связей с ИГИЛ*, сообщил американский чиновник журналу Air & Space Forces Magazine.
Американские официальные лица заявили, что боевик был убит. Нападение произошло во время проведения американскими солдатами «операции по взаимодействию с ключевыми лидерами» в рамках усилий США по борьбе с ИГИЛ и терроризмом в регионе, заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.
«Видео, распространяемые в социальных сетях, показывают, как истребители F-16 пролетают над Пальмирой после нападения, а видео, опубликованное Сирийским центром мониторинга по правам человека показывает, как американский самолет A-10 ВВС США сбрасывает сигнальные ракеты над городом», – сказано в материале.
В соцсети Truth Social президент Трамп пообещал «серьёзное возмездие» за то, что он назвал «атакой ИГИЛ против США и Сирии в очень опасном районе САР».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что в центральной части сирийской провинции Хомс в районе города Пальмира в результате нападения погибли двое американских военных и гражданский переводчик.
Сирийские силовики заранее информировали международную коалицию о риске нападения боевиков в Пальмире, однако предупреждения оказались проигнорированы, заявил представитель МВД Сирии Нуруддин аль-Баба.
Трамп пообещал «ответные меры» на гибель американцев в Сирии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ