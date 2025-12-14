  • Новость часаВ поселке Афипском Краснодарского края обломки БПЛА повредили дома
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    14 декабря 2025, 04:40 • Новости дня

    WSJ узнала о поднятых F-16 ВВС США над центральной Сирией

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным Пентагона, двое американских солдат и американский гражданский переводчик были убиты во время нападения в субботу недалеко от сирийского города Пальмира, еще трое американских солдат были ранены, пишет WSJ.

    «США подняли истребители F-16 ВВС США над центральной Сирией в знак демонстрации силы после убийства 13 декабря двух американских солдат и гражданского переводчика боевиком, связанным с группировкой «Исламское государство*» (признанная террористической и запрещенная в России группировка), – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Предварительная информация, собранная американскими официальными лицами, говорит о том, что боевик был бывшим членом сирийских сил безопасности, которого выслали или который пребывал в процессе высылки из-за возможных связей с ИГИЛ*, сообщил американский чиновник журналу Air & Space Forces Magazine.

    Американские официальные лица заявили, что боевик был убит. Нападение произошло во время проведения американскими солдатами «операции по взаимодействию с ключевыми лидерами» в рамках усилий США по борьбе с ИГИЛ и терроризмом в регионе, заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

    «Видео, распространяемые в социальных сетях, показывают, как истребители F-16 пролетают над Пальмирой после нападения, а видео, опубликованное Сирийским центром мониторинга по правам человека показывает, как американский самолет A-10 ВВС США сбрасывает сигнальные ракеты над городом», – сказано в материале.

    В соцсети Truth Social президент Трамп пообещал «серьёзное возмездие» за то, что он назвал «атакой ИГИЛ против США и Сирии в очень опасном районе САР».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что в центральной части сирийской провинции Хомс в районе города Пальмира в результате нападения погибли двое американских военных и гражданский переводчик.

    Сирийские силовики заранее информировали международную коалицию о риске нападения боевиков в Пальмире, однако предупреждения оказались проигнорированы, заявил представитель МВД Сирии Нуруддин аль-Баба.

    Трамп пообещал «ответные меры» на гибель американцев в Сирии.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    11 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США

    Американист Дудаков: США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы

    @ U.S. Attorney General/Handout/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Хотя Дональд Трамп и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: достичь этого непросто. Отсюда и отчаянные меры, как, например, захват нефтетанкера, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал операцию США в Карибском море.

    «Администрация Дональда Трампа продолжает эскалировать ситуацию вокруг Венесуэлы», – отметил американист Малек Дудаков. По его мнению, американская сторона, захватив нефтетанкер, преследует сразу несколько целей. Первая – оказать давление на венесуэльскую экономику. «Экспорт нефти – один из основных источников внешнего капитала для Каракаса», – напомнил собеседник.

    Вторая – заставить Николаса Мадуро добровольно уйти в отставку и таким образом провернуть операцию по смене режима в Венесуэле «без единого выстрела». «Пока Вашингтону не удается устроить раскол власти, поэтому и приходится идти на такие отчаянные меры, как захваты нефтетанкеров», – добавил политолог.

    Наконец, третья цель – спровоцировать Боливарианскую республику на ответные резкие действия, которые Белый дом мог бы использовать как casus belli. «Штатам нужен веский повод для того, чтобы начать наносить ракетные удары по стране», – уточнил эксперт.

    Примечательно, что в качестве одного из аргументов к захвату танкера используется версия о том, что на судне якобы перевозились наркотики, но она не выдерживает критики. «В основном запрещенные вещества в США идут из Мексики или Колумбии. Венесуэльский наркотрафик, во-первых, гораздо меньше, а во-вторых, направляется в другие страны, в частности в Европу», – детализировал аналитик.

    Как бы то ни было, спикер не исключает, что в ближайшее время США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы. «Правда, не уверен, что эти действия окажутся успешными. Дело в том, что происходящее вызывает серьезный раскол внутри Штатов. Так, Трампа критикуют и демократы за то, что он затягивает Америку в новый конфликт, не запрашивая одобрения у Конгресса, и многие изоляционисты в MAGA-движении», – отметил собеседник.

    «Кроме того, подавляющее большинство американцев – порядка 70% – выступает против проведения операции по вторжению в Венесуэлу», – добавил он. Таким образом, по его прогнозам, у Трампа не получится провести «маленькую победоносную войну».

    «Хотя президент США и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: сделать это гораздо сложнее, учитывая ограниченные ресурсы и возможности американцев», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что американские военные захватили у побережья Венесуэлы «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный». Операцию провели ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке Пентагона вечером 10 декабря.

    Генпрокурор Пэм Бонди сообщила, что Вашингтон реализовал «ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана». По версии администрации, судно задействовалось для «поддержки иностранных террористических организаций».

    Как сообщают источники The Washington Post, танкер, вероятно, перевозил венесуэльскую нефть на Кубу. Президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес назвал действия Штатов по захвату нефтяного танкера пиратством. «Это представляет собой нарушение международного права и эскалацию агрессии против этой братской страны», – подчеркнул глава кубинского государства.

    Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настоящая цель США, связанная с захватом танкера, это «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив». Она назвала действия американской стороны международным преступлением, которое должно повлечь «юридическую ответственность».

    Отметим, задержание танкера произошло на фоне наращивания военных сил Соединенных Штатов в Карибском бассейне и проведения боевых учений недалеко от границ Венесуэлы. Ранее Трамп заявил в интервью газете Politico, что политическая карьера венесуэльского президента Николаса Мадуро подходит к концу.

    12 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    @ Daniel Torok/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защищать суверенитет европейских избирателей, выступив против вмешательства внешних сил в политические процессы.

    Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в выборы на территории Европы, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с Politico фон дер Ляйен подчеркнула, что европейцы самостоятельно выбирают своих лидеров.

    «Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», – сказала она.

    До этого Белый дом обнародовал стратегию национальной безопасности США, которая призывает европейские страны брать на себя ответственность за оборону и подчеркивает разногласия между США и Европой по вопросам политики в отношении конфликта на Украине.

    Ранее экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Трампа по украинскому урегулированию показал неэффективность стратегии «попустительства» Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ЕС выступили против изменения границ Украины, как предлагает план Трампа.

    13 декабря 2025, 14:15 • Видео
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    13 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    @ RAMIL SITDIKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    Лукашенко помиловал 123 граждан разных государств, приурочив это к договоренностям с Президентом США Дональдом Трампом и его личной просьбе, пишет БелТА.

    Акт связан с отменой незаконных санкций США против калийной отрасли Белоруссии, которые были введены предыдущей президентской администрацией в США. Также подчеркивается переход к практическим шагам по отмене других санкций в отношении страны.

    Помилованных ранее осудили за преступления разной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.

    Отмечается, что этот шаг предпринят в ответ на просьбы других мировых лидеров, а также основывается на гуманитарных и семейных соображениях, чтобы усилить положительную динамику партнерских отношений и повысить стабильность в европейском регионе.

    Уточняется, что в общей сложности помилование с учетом ноябрьских решений Александра Лукашенко затронуло 156 человек. В число освобожденных входят граждане Британии, США, Литвы, Латвии, Украины, Австралии и Японии.

    Ранее Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

    11 декабря 2025, 06:20 • Новости дня
    Стало известно о плане США по разблокированию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    План США по перестройке экономики Украины провоцирует столкновение с Европой, пишет WSJ, ссылаясь на нераскрытые приложения плана администрации США.

    «В нераскрытых приложениях подробно описывается план администрации Трампа по разблокированию замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и выводу Москвы из «холодной войны», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета напомнила, что администрация Трампа в последние недели передала европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

    «Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», – сказано в материале.

    Вероятно, на брифинге в Белом доме Дональд Трамп говорил именно об этом «жестком разговоре» с «евротройкой», результатов которого он ожидает в действиях европейских коллег.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    13 декабря 2025, 20:32 • Новости дня
    Пентагон сообщил о гибели двух американских военных и переводчика в Пальмире

    Tекст: Вера Басилая

    В центральной части сирийской провинции Хомс в районе города Пальмира в результате нападения погибли двое американских военных и гражданский переводчик, заявил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих армии США и один американский переводчик были убиты в районе Пальмиры в сирийской провинции Хомс, передает ТАСС.

    Он отметил, что инцидент произошел во время поддержки операций против террористов запрещенной в России группы «Исламское государство». Еще трое военнослужащих получили ранения, в настоящее время идет расследование обстоятельств происшествия.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил: «Дикарь, совершивший это нападение, был убит силами партнеров». Он также добавил, что «если вы нападаете на американцев в любой точке мира, США будут вас преследовать, найдут и убьют без всякой жалости».

    Как сообщает телеканал Syria TV, в результате стрельбы один сирийский военнослужащий погиб, трое американских военных были ранены, а причиной стала атака вооруженного мужчины по сирийским и американским силам во время совместного патрулирования. Агентство SANA уточняет, что нападавший был убит на месте, его мотивы не разглашаются. После происшествия американские вертолеты эвакуировали раненых на военную базу Эт-Танф.

    Посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи отметил, что США не могут считаться нейтральным посредником на Ближнем Востоке из-за их постоянной поддержки Израиля.

    13 декабря 2025, 18:48 • Новости дня
    Экс-адвокат Обамы и Клинтона подал в суд на Трампа за перестройку Белого дома
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Американская некоммерческая организация National Trust for Historic Preservation подала иск в федеральный суд, требуя приостановить строительство нового бального зала в Белом доме, инициированное президентом США Дональдом Трампом. Одним из адвокатов истцов выступает бывший юрист экс-президентов Барака Обамы и Билла Клинтона.

    Иск был подан в окружной суд округа Колумбия и стал первым крупным юридическим вызовом планам Трампа по возведению пристройки площадью около 90 тыс. квадратных футов на месте снесенного крыла Восточного корпуса Белого дома, пишет The Washington Post. В National Trust заявляют, что администрация начала демонтаж и подготовительные работы, не получив одобрения Конгресса и не пройдя проверки в профильных федеральных комиссиях, включая Национальную комиссию по планированию столицы и Комиссию по изящным искусствам.

    В иске подчеркивается, что ни один президент не имеет права демонтировать части Белого дома без установленной законом экспертизы и общественного обсуждения. По словам главы National Trust Кэрол Куиллен, обращение в суд стало «последним средством», поскольку ранее Белый дом проигнорировал просьбы приостановить работы и представить проект на рассмотрение.

    Администрация Трампа настаивает, что президент обладает полными полномочиями по управлению территорией Белого дома и что проект осуществляется за счет частных пожертвований, без нагрузки на бюджет. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что Трамп действует в рамках закона и продолжает традицию модернизации резиденции, начатую его предшественниками. В то же время власти пока не уточнили, когда именно проект будет официально представлен на рассмотрение федеральных комиссий.

    Юристы National Trust требуют временного запрета на продолжение строительства до окончания судебного разбирательства. Одним из адвокатов истцов выступает Грег Крейг, бывший юрист президентов Барака Обамы и Билла Клинтона, работающий по делу на безвозмездной основе.

    Проект бального зала стоимостью около 300 млн долл. финансируется частными лицами и крупными корпорациями, имеющими контракты с федеральным правительством. Частичная анонимность доноров уже вызвала критику со стороны демократов и стала одним из пунктов иска. Кроме того, National Trust указывает на возможные нарушения экологического законодательства, так как администрация, по их данным, не провела оценку воздействия сноса и утилизации строительных отходов на окружающую среду.

    Сам Трамп активно продвигает проект, заявляя, что новый зал станет «лучшим в стране» и будет готов до окончания его президентского срока в 2029 году. Однако опросы общественного мнения показывают, что инициатива пользуется низкой поддержкой, а критики, включая часть республиканцев, указывают на поспешность работ и пренебрежение установленными процедурами.

    Ранее Трампа обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома.

    12 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Лукашенко предложил Трампу «решить кое-какие вопросы»
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры со спецпосланником США Джоном Коулом и выразил готовность обсудить с американским лидером Дональдом Трампом важные вопросы в условиях меняющейся международной ситуации.

    Лукашенко провел встречу с новым спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом. Глава государства тепло поприветствовал американского дипломата и поздравил его с назначением, передает БелТА.

    Лукашенко отметил: «Джон, я поздравляю тебя с новым назначением. Ты сейчас главный по Белоруссии у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем».

    В ходе беседы белорусский президент положительно высказался о действиях Дональда Трампа, подчеркнув, что тот ему «очень нравится своими действиями» в последнее время, добавив, что его слова не связаны с лестью.

    Лукашенко подчеркнул, что в нынешней международной обстановке появляется все больше вопросов: «Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы».

    Ранее Лукашенко положительно оценил попытки Соединенных Штатов урегулировать ситуацию на Украине, особо отметив стремление президента США Дональда Трампа прекратить боевые действия. Также президент Белоруссии выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    11 декабря 2025, 07:12 • Новости дня
    Трамп задал вопрос о выборах президента на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимиру Зеленскому необходимо реалистично оценивать возможности урегулирования украинского кризиса, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, отметив, что на Украине давно не было выборов президента.

    «Я думаю, он должен быть реалистичным. И я действительно задаюсь вопросом, сколько времени еще пройдет до того, как у них состоятся выборы», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он констатировал, что на Украине давно не проходили выборы.

    Кроме того, американский лидер сослался на некий опрос, согласно которому 82% украинцев требуют урегулирования кризиса.

    Ранее сообщалось, что Трамп якобы заявил Зеленскому, что у него есть время до Рождества, чтобы принять соглашение о прекращении войны с Россией.

    Глава минобороны Украины Денис Шмыгаль указывал на готовность Украины провести выборы президента, но отмечал важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    14 декабря 2025, 02:20 • Новости дня
    AP сообщило о двух погибших в результате стрельбы в Брауновском университете

    Tекст: Катерина Туманова

    По меньшей мере два человека погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в районе Брауновского университета в субботу, сообщил представитель правоохранительных органов.

    Брауновский университет – частный исследовательский университет Лиги плюща и одно из старейших высших учебных заведений США. Вуз сразу же объявил тревогу из-за стрельбы и призвал студентов и персонал укрыться.

    «Стрельба, о которой сообщалось, произошла возле здания Barus & Holley, семиэтажного комплекса, в котором расположены инженерная школа и физический факультет университета. Согласно веб-сайту университета, здание включает в себя более 100 лабораторий, десятки аудиторий и офисов», – сообщило агентство Associated Press (AP).

    По данным представителей университета, власти еще разыскивают подозреваемого после стрельбы в Брауновском университете. Местная полиция сообщает о нескольких пострадавших, но не предоставляет дополнительных подробностей, не уточняя и число госпитализированных в местные больницы пострадавших, передает телеканал CNN.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что был проинформирован о стрельбе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, случаи стрельбы в США – не редкость. К примеру, в Чикаго семь человек пострадали при стрельбе на рождественской елке. В результате стрельбы, которая произошла в районе начальной школы в Ювалде два человека погибли, более десяти детей пострадали. В результате стрельбы на семейном мероприятии в Стоктоне (Калифорния) погибли трое детей.

    11 декабря 2025, 22:17 • Новости дня
    В Белом доме заявили о разочаровании Трампа Украиной и Россией

    Левитт: Трамп очень разочарован ходом переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США примут участие во встрече в Париже по Украине, если посчитают ее полезной, президент США Дональд Трамп разочарован обеими сторонами конфликта, он не хочет «встреч ради встреч», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Во время регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США отправят своего представителя на встречу в Париже 13 декабря, если сочтут это полезным, передает ТАСС. По ее словам, решение о присутствии еще не принято, а отправка делегата состоится только в случае, если появится реальная возможность достичь мирного соглашения.

    Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп крайне разочарован обеими сторонами конфликта и больше не поддерживает встречи ради встреч.

    «Он не хочет разговоров. Он хочет действий», – заявила Ливитт.

    Она также подтвердила, что президент полностью осведомлен о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию ситуации на Украине.

    Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что в субботу в Париже планируется обсуждение мирного плана представителями США, Украины, Франции, Германии и Британии.

    Ранее украинская сторона передала администрации США новый вариант мирного плана из 20 пунктов.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала новых предложений по урегулированию конфликта на Украине от Владимира Зеленского и западноевропейских стран.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассматривает главным приоритетом достижение гарантированного и устойчивого долгосрочного мира на Украине, а не временное перемирие.

    12 декабря 2025, 10:25 • Новости дня
    Bloomberg: Захват супертанкера военными США – только начало

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержание крупного нефтяного танкера у Венесуэлы ВМС США стало частью широкой кампании давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро, цель которой – лишить его нефтяных доходов, пишут западные СМИ.

    Задержание супертанкера Skipper у берегов Венесуэлы провел спецназ США, он высадился с вертолета Black Hawk, напоминает Bloomberg.

    Операция направлена на ограничение нефтяных доходов правительства Мадуро, и она, как сообщили источники агентства, должна стать первым шагом в серии подобных операций.

    «Мы не намерены бессильно наблюдать, как санкционированные суда перевозят нелегальную нефть, а вырученные средства подпитывают наркотерроризм подпольных и нелегитимных режимов по всему миру», – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Сразу после операции были введены санкции против шести нефтяных танкеров и четырех связанных с Мадуро лиц. Внутри нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela SA пытаются придумать новые маршруты экспорта нефти, чтобы избежать новых захватов, особенно при отправке в Китай.

    Власти США считают усиление давления частью принуждения Мадуро к уходу, при этом американская военная кампания в регионе сопровождается опасениями эскалации.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены», и добавил, что на фоне задержания танкера идут и другие действия, включая возможные военные удары по сухопутным объектам, обсуждавшиеся ранее.

    Эксперты отмечают, что цель Вашингтона – лишить Мадуро возможности поддерживать экономику Кубы, продавая ей дешевую нефть, а также сократить теневой флот санкционированных судов, перемещающих около 30% венесуэльского экспорта. Аналитики компании Rapidan Energy Group отмечают, что новые действия способны резко увеличить страховые премии перевозчиков, что практически парализует перевозки нефти теневым флотом.

    Официальные лица США уверены, что окончание режима Мадуро позволит уменьшить поток нелегальной миграции из Латинской Америки и ослабит наркокартели, а также ударит по интересам Ирана и «Хезболлы», действующим на территории Венесуэлы.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о задержании танкера у берегов Венесуэлы военными США. По его словам, для этого были весомые причины.

    Также он сообщил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и обратился к авиакомпаниям и пилотам через социальные сети.

    Также Минфин США ввел санкции против трех племянников супруги Мадуро, панамского бизнесмена и шести судоходных компаний нефтяной отрасли.

    12 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Bild сообщил о визите Зеленского в Берлин на переговоры

    Bild: Зеленский 15 декабря прибудет на переговоры в Берлин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зеленский собирается на переговоры в Берлин с лидерами Великобритании, Германии и Франции 15 декабря, сообщает газета Bild.

    Владимир Зеленский должен прибыть в понедельник в Берлин по приглашению канцлера Германии Фридриха Мерца. Ожидается его участие в переговорах между Германией, Францией, Британией и Украиной, которые будут проходить в формате Е3, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Bild. Точная повестка встречи пока не разглашается, как и то, в каком формате они состоятся.

    В издании уточнили, что вопрос о присутствии американского представителя на переговорах остается открытым. Решается, примет ли США участие очно либо дистанционно.

    Собеседники Bild отметили, что детали встреч обсуждаются, в том числе сценарии контактов с союзниками. Дополнительная информация о составе делегации и итогах консультаций появится ближе к дате визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский анонсировал переговоры с США по послевоенному восстановлению и экономическому развитию страны.

    Также сообщалось, что украинское руководство подготовило официальный ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией.

    В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о проведении жесткой беседы с лидерами Британии, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине.

    11 декабря 2025, 22:48 • Новости дня
    Белый дом заявил о планах США избежать войны с Венесуэлой

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США заявила, что не стремится к затяжному военному конфликту с Венесуэлой, несмотря на обострение ситуации в регионе.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов заявила, что затяжная война совершенно не в интересах президента Дональда Трампа, передает ТАСС.

    По ее словам, глава государства ясно дал понять свое стремление к миру и желание прекратить незаконный ввоз наркотиков, который уносит жизни американцев.

    При этом в Белом доме подчеркнули, что даже в случае военных действий, целью не будет полномасштабный конфликт.

    Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы и отметил, что США планируют использовать нефть в своих целях, а данные о владельце судна будут раскрыты. МИД Венесуэлы назвал действия Соединенных Штатов актом международного пиратства.

    Кроме того, Ливитт подчеркнула, что в разговоре между президентом России Владимиром Путиным и Николасом Мадуро Трамп участия не принимал и этот вопрос не обсуждался с российским лидером.

    Она добавила, что этот телефонный разговор не вызывает обеспокоенности у американской администрации.

    Ранее Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина и Мадуро, в ходе которого российский президент выразил поддержку Венесуэле в защите национальных интересов на фоне внешнего давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонные переговоры.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы американскими военными.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания инвесторами разрешения конфликта между США и Венесуэлой.

    12 декабря 2025, 04:48 • Новости дня
    Трамп заявил о желании России и Китая поддержать отказ от ядерного оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул интерес России и Китая к теме денуклеаризации, отметив совпадение позиций по этому вопросу на международной арене.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай поддерживают идею сокращения ядерных вооружений. Президент США добавил, что ранее не раз обсуждал вопрос разоружения с лидерами этих стран.

    Он отметил: «Я говорил об этом (денуклеаризации) с Китаем. Я говорил об этом с Россией. И я думаю, что это было бы то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы это сделать».

    По словам Трампа, Белый дом открыт к конструктивному диалогу и предложениям Москвы по деэскалации в ядерной сфере. В то же время американский президент ранее поручил проводить испытания ядерного оружия на паритетной основе с другими государствами.

    Трамп также неоднократно подчеркивал свою заинтересованность в сокращении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин предупредил о росте риска глобального ядерного конфликта на фоне заявлений Дональда Трампа о планах возобновить испытания ядерного оружия.

    Сотрудничество США, Австралии и Британии (AUKUS) в области атомных подводных лодок противоречит целям и задачам Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Вопрос обсуждения стратегической стабильности между странами отложен, однако возможно обсуждение с участием Британии и Франции в будущем.

    Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания, но не объяснил, собирается ли он «взорвать боеголовку».

    11 декабря 2025, 14:04 • Новости дня
    Лавров выразил надежду на объяснения США по захвату танкера у Венесуэлы

    Лавров выразил надежду на объяснения США по задержанию танкера у Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что власти США разъяснят основания задержания танкера с венесуэльской нефтью у побережья Венесуэлы, направлявшегося на Кубу.

    Сергей Лавров заявил во время круглого стола по урегулированию на Украине, что надеется на объяснения от США по поводу их действий в отношении танкера у побережья Венесуэлы, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что, по его мнению, американская сторона должна разъяснить, на каких основаниях были предприняты подобные меры, поскольку такие действия влияют на все мировое сообщество.

    По словам Лаврова, информации по ситуации недостаточно, особенно учитывая различные подходы американской администрации к Венесуэле и то, что компания Chevron продолжает работать в этой стране и приобретать нефть.

    «Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты, несмотря на то, что они считают себя в праве вот такие операции проводить, все-таки из уважения к другим членам мирового сообщества как-то объяснят, на основании каких фактов они такие действия предпринимают», – отметил Лавров.

    Министр добавил, что Россия выступает за коллективный подход в вопросах борьбы с наркотрафиком и обеспечения морской безопасности, а не за односторонние меры.

    Министерство юстиции США заявило, что судно перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана в нарушение американских санкций, а также могло поддерживать зарубежные террористические организации. В ответ Министерство иностранных дел Венесуэлы охарактеризовало действия США как акт международного пиратства.

    Bloomberg сообщило о захвате военными США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

    Президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера американскими военными и отметил наличие весомых причин у Вашингтона для такого шага.

    Американист Малек Дудаков рассказал о целях захвата танкера у берегов Венесуэлы военными США.

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

