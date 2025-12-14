WSJ узнала о поднятых F-16 ВВС США над центральной Сирией

Tекст: Катерина Туманова

«США подняли истребители F-16 ВВС США над центральной Сирией в знак демонстрации силы после убийства 13 декабря двух американских солдат и гражданского переводчика боевиком, связанным с группировкой «Исламское государство*» (признанная террористической и запрещенная в России группировка), – пишет Wall Street Journal (WSJ).

Предварительная информация, собранная американскими официальными лицами, говорит о том, что боевик был бывшим членом сирийских сил безопасности, которого выслали или который пребывал в процессе высылки из-за возможных связей с ИГИЛ*, сообщил американский чиновник журналу Air & Space Forces Magazine.

Американские официальные лица заявили, что боевик был убит. Нападение произошло во время проведения американскими солдатами «операции по взаимодействию с ключевыми лидерами» в рамках усилий США по борьбе с ИГИЛ и терроризмом в регионе, заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

«Видео, распространяемые в социальных сетях, показывают, как истребители F-16 пролетают над Пальмирой после нападения, а видео, опубликованное Сирийским центром мониторинга по правам человека показывает, как американский самолет A-10 ВВС США сбрасывает сигнальные ракеты над городом», – сказано в материале.

В соцсети Truth Social президент Трамп пообещал «серьёзное возмездие» за то, что он назвал «атакой ИГИЛ против США и Сирии в очень опасном районе САР».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что в центральной части сирийской провинции Хомс в районе города Пальмира в результате нападения погибли двое американских военных и гражданский переводчик.

Сирийские силовики заранее информировали международную коалицию о риске нападения боевиков в Пальмире, однако предупреждения оказались проигнорированы, заявил представитель МВД Сирии Нуруддин аль-Баба.

Трамп пообещал «ответные меры» на гибель американцев в Сирии.

