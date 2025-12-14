Назван самый удачливый для лотерей знак китайского гороскопа в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россияне, родившиеся в год лошади по китайскому гороскопу, чаще других становились лотерейными миллионерами в 2025 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков «Национальной Лотереи». Исследование показало, что почти 9% крупных победителей – это «лошади», родившиеся в 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 и 2002 году.

Кроме того, удачу в лотереях в этом году приносили такие знаки, как тигр, дракон и коза – по 8,6% победителей оказались рождены в соответствующие годы. Несколько меньше повезло участникам, относящимся к годам быка, кролика и змеи: среди миллионеров их оказалось 8,3%, 8,2% и 8,1% соответственно.

Самыми редкими среди миллионеров оказались представители знаков петуха, собаки и крысы: их доля в общей массе составила от 7% до 7,6%.

В пресс-службе «Национальной Лотереи» подчеркнули, что «шанс на крупный выигрыш и исполнение мечты есть у каждого – и у молодых семей, и у пенсионеров, и у тех, кто участвует впервые». Хотя напрямую знаки зодиака, профессии или города не влияют на результат, ежегодная статистика выявляет свои интересные закономерности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астрологи рассказали, что 2026 год принесет каждому знаку зодиака новые возможности и испытания. Эксперты отметили, что опасаться ретроградного Меркурия не стоит, поскольку это время может быть полезным для личного роста и анализа прошлых ошибок.