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    Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    @ Stapleton Historical Collection/Global Look Press

    28 декабря 2023, 09:10 Мнение

    Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

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    В Москве астрологиня Елена Мун устроила одиночный пикет против решения Российской академии наук (РАН) признать астрологию лженаукой. Она приписывает неудачное, на ее взгляд, решение академиков влиянию «ретроградного Меркурия».

    По ее словам, «с 13-го числа по 2 января Меркурий находится в ретроградном движении. Меркурий как планета, архетип, энергия этой планеты затрагивает интеллект, мысли, мозговую деятельность человека, способность принятия решений».

    Сами члены комиссии, однако, обосновывают свои выводы отнюдь не влиянием планет. Они приводят примеры многочисленных исследований, в ходе которых проверялась достоверность астрологических прогнозов, и было установлено, что предсказательная сила астрологии не превышает силы подброшенной монетки. Они рассматривают психологические причины, по которым люди тянутся к астрологам, и заканчивают свой меморандум призывом не обращать внимания на астрологические прогнозы.

    Хотя астрология и претендует на научность, по словам авторов меморандума, «в действительности методы, используемые в астрологии, не основаны на эмпирических исследованиях, а объективные научные проверки не подтверждают астрологические предсказания, которые сбываются с вероятностью случайного угадывания».

    Стоило ли ученым мужам тратить время на борьбу с этим суеверием? Увы, да.

    Гороскопы – явление в наши дни практически повсеместное. Вы можете услышать астрологический прогноз, хотите вы этого или нет, даже зайдя в магазин за продуктами, наткнуться на него в газетах и телепередачах.

    Множество профессиональных астрологов зарабатывают себе на жизнь (и зарабатывают неплохо) составлением гороскопов и прорицанием грядущих событий.

    Астрология может казаться чем-то безобидным – чем бы дитя ни тешилось, однако это не так. Склонность людей следовать необоснованным прогнозам оборачивается неправильными решениями. Хуже того, происходит общее размывание способности рационально ориентироваться в мире. Люди утрачивают способность (нередко и желание) отличать научно обоснованные представления о мире от того, что претендует на статус науки, но не является ею ни в малейший степени.

    Врач, или предприниматель, или государственный деятель, принимающий решения, оглядываясь на «звезды», может поставить под удар жизнь и благополучие людей. В личной жизни вера в то, что человеку «подходит» или «не подходит» тот или иной знак зодиака, может разрушить добрые отношения – или, напротив, толкнуть в объятия тех, кого стоило бы избегать.

    В отношении астрологии стоит отметить доброе согласие между научным сообществом и Церковью – как священники, так и академики предостерегают от обращения к гороскопам.

    Многим это может показаться странным, потому что для человека, далекого от Церкви, астрология, гадания, оккультизм и религия сливаются в какую-то неразличимую муть – «мир таинственного» из популярных передач.

    Между тем лженаука, оккультизм и религия – это совершенно разные явления. При этом лженаука может неплохо смешиваться с оккультизмом, а вот религия, во всяком случае христианство – нет.

    Оно предполагает совершенно другую картину мира, которая хорошо согласуется с наукой и совсем не согласуется с астрологией.

    Причина, по которым астрология приобрела такую популярность в древнем мире, понятна – для древних, особенно земледельческих, культур звезды были естественным календарем, по которому совершались сельскохозяйственные работы. От правильных дней сева и жатвы зависела жизнь всего сообщества, и люди, которые могли точно определить их по звездам, пользовались огромным авторитетом. Начать определять по звездам «благоприятное» время не только для сельхозработ, но и для всего остального – для вступления в брак, коммерческих сделок, военных походов – напрашивалось само собой.

    При дворах древних царей астрологи пользовались влиянием; некоторые историки усматривают в этом определенную пользу – немолодые и опытные «эксперты» могли удержать царя от поспешных шагов, ссылаясь на «неблагоприятное расположение светил».

    На этом фоне общего доверия к астрологии резко выделяется Библия. Для библейских пророков звезды не обладают никакой властью над человеческой жизнью, а астрология – это пустая трата времени. Например, пророк Исайя, обращаясь с обличительной речью к языческому царству, говорит: «Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома: огонь сожег их, – не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним» (Ис.47:13-14).

    Справедливость этого суждения Пророка о бесполезности «звездочетов» вполне очевидна и в наше время. Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.


    Если метод предсказания будущего не в состоянии предвидеть даже настолько масштабные события – он явно не работает.

    События мировой истории, как и события в жизни отдельного человека в глазах пророков, определяет Бог, а уж никак не звезды. Как со смиренным доверием говорит псалмопевец, «в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс.138:16).

    Звезды – это всего лишь творения Бога, который создал все это огромное, упорядоченное, гармоничное мироздание, которое постижимо для человеческого разума потому, что у него (и у нас) есть разумный Создатель. Именно поэтому мы и можем заниматься наукой.

    При этом между наукой и верой не существует пограничного конфликта – это разные, не мешающие друг другу виды познания реальности.

    Другое дело лженаука и оккультизм.

    Огромный (и заслуженный) авторитет, который наука имеет в глазах современного человека, приводит к тому, что на него начинают необоснованно ссылаться, в том числе выдавать за науку то, что ею не является.

    А комиссия по лженауке делает важную и необходимую работу – проводит четкие границы между тем, что является наукой, и тем, что пытается ею притвориться.

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