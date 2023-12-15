Как запретить сатанизм

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил внести идеологию сатанизма в реестр экстремистских организаций, а также запретить рекламу колдовства.

Предложения подобного рода не новы. Уже многие годы и Русская церковь, да и иные традиционные российские конфессии говорят о том, что в сфере, если так можно выразиться, «массовой метафизики» в России творится нечто не очень здоровое. Очередной виток высказываний на эту тему был стимулирован недавним внесением в число экстремистских идеологии ЛГБТ. И если пропаганда нетрадиционной ориентации у нас признана деструктивной, то действительно странно, почему сатанизм, который непосредственно пропагандирует все то, что прямо противоречит традиционной морали, до сих пор в России находится в легальной плоскости. Равно, как и оккультные услуги, которые тоже зовут человека к весьма сомнительным мыслям и делам.

Стоит в этом вопросе разобраться более подробно. Хотя бы потому, что тот же сатанизм, не то чтобы совсем легален в нашей стране, а с рекламой оккультных услуг все вообще двойственно.

Если открыть список организаций, признанных экстремистскими в РФ, то за номером 21 там можно увидеть религиозную группу «Благородный Орден Дьявола*», который был запрещен еще в 2010 году. Однако больше религиозных групп подобного толка в этих проскрипциях не наблюдается. Все больше исламисты, неоязычники да Свидетели Иеговы.

С другой стороны, если набрать в «Яндексе» «сатанинские организации в России», то можно увидеть очень интересную историю про то, как в Минюсте еще в 2013 году была зарегистрирована «Сатанинская церковь РФ». В Сети даже существует их официальный сайт, на стартовой странице которого написано: «деятельность остановлена официально руководством объединения. Сайт проверялся Следственным комитетом. Экстремизм не обнаружен. Состава преступления нет».

Проверяли их, к слову, в 2017-м на волне народного негодования. И стоит особо отметить, это чуть ли не единственная в России структура подобного рода, которая пошла на официальную регистрацию. Что не отменяет многочисленных локальных общин, сообществ и движений, которые исповедуют самые разные вариации сатанизма.

И вот здесь начинается первая трудность с запретом сатанинской идеологии. Потому что единой идеологии у этих «товарищей, которые нам совсем не товарищи», попросту нет. Ну да, есть «основоположники» Алистер Кроули и Антон Шандор Лавей. Что касается последнего, то его «Библия Сатаны» была признана экстремистской и запрещена к распространению на территории РФ Октябрьским судом Петербурга еще в октябре 2021 года.

Теперь снова обращаемся к «Яндексу», набираем там «библия сатаны читать» и понимаем в очередной раз, что «суровость законов Российской Федерации компенсируется необязательностью их исполнения».

Нюанс еще и в том, что пресловутый Лавэй – это только капля в море вариаций разновидностей сатанизма. То есть имеет место быть нечеткость определения, что, собственно, такое сатанинская идеология. Все тот же священник Федор Лукьянов в своем выступлении в ОП РФ отнес к сатанизму и группы фанатов «колумбайна*» и прочего «массшутинга». Но это сатанизм или просто радикальная мизантропия?

Неоязыческие культы, которые в центр своего пантеона ставят Чернобога или какую-нибудь условную Морану или Велеса в его «змеиной» ипостаси – это еще радикальные неоязычники или уже сатанисты?

С точки зрения христианства и, думается, и иных традиционных авраамических религий – да, сатанисты. Все что пропагандирует ненависть к людям, радикальную гордыню, убийства и самоубийства людей, а также полный отказ от моральных и этических норм – это сатанизм. Потому, что «сатана – убийца и губитель человеков от начала века». А уж как он именуется в том или ином культе – дело десятое.

Вот только у нас государство, хоть и декларирует традиционные ценности, все же светское. А это значит, что оно оперирует несколько иными категориями и методологией.

Процесс запрещения сатанизма в свете этого может либо сильно затянуться уже на стадии определения того, что именно мы понимаем под данной идеологией. Либо пройти стремительно, но практическая ценность от такого запрета будет стремиться к нулю потому, что смотрите пункт про «Библию Сатаны» Лавэя и ее запрет в России.

С рекламой оккультных услуг все выглядит еще более сюрреалистично. Достаточно обратиться к статье 14.3 КоАП, чтобы увидеть, что недобросовестная или недостоверная реклама подпадает под административную ответственность. И для юридических лиц штраф может составлять от двухсот тысяч до полумиллиона рублей. И вот теперь, внимание, вопрос: а почему в нашей стране нет систематической подачи исков к самого разного рода колдунам, магам и волшебникам, которые активно рекламируют свои услуги?

Ну да, человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул». Это даже звучит как-то глупо.

Но есть же у нас государственные структуры, которые в том числе занимаются и контрольными закупками. Почему не делать такие «закупки» у колдунов и магов, а потом систематически бить их по кошельку за недобросовестную рекламу?





В этом случае оккультная братия сама резко сократит свою публичную рекламную активность. А вот в случае законодательного запрета могут быть очень интересные последствия. Например, переквалификация из «мага и ведьмака высшей категории» в «ученого, открывшего новый уникальный метод лечения от всех болезней». И будет это уже не оккультизм, а лженаука. В данном случае достаточно посмотреть, что такое «родология», которой на текущий момент в России две. Если коротко, то общая концепция этого учения в том, что все ваши беды от проблем с вашими далекими предками. И проблемы эти, конечно, можно исправить за деньги у «специалистов». А вот «специалисты» делятся на две категории: одни снимают «родовое проклятье» магическими методами, а другие «прорабатывают родовую генетическую память новаторскими психологическими техниками».

С обывательской точки зрения и то, и другое очень похоже на банальное шарлатанство. Но с точки зрения формы рекламной подачи таких «услуг» – между ними существенная разница.

Или есть такая передача «Битва экстрасенсов», которая вся – сплошной рекламный ролик оккультных услуг. И услуги от деятелей, которые там себя рекламируют, приводят к весьма печальным последствиям. Но, думается, если запретить рекламу оккультизма, то «Битва экстрасенсов» будет переименована в «Битву альтернативных ученых» и продолжит «стричь кассу», собирая у экранов не меньшую аудиторию.

Не поймите неправильно, ваш покорный слуга совершенно не собирается становиться «адвокатом дьявола» и продвигать мысль о том, что «пусть себе живут, люди сами разберутся». Опыт сектоведа говорит обратное: не разберутся, и ограничивать, запрещать, а то и принимать систематические репрессивные меры ко всей этой публике нужно было еще вчера. Только подходить к подобным запретам все же лучше с умом и разбираясь, уж простите, в сортах оккультизма, сатанизма и их рекламы или пропаганды. А еще, в идеале, уже государству следить за тем, чтобы ранее вступившие в силу судебные запреты хоть как-то соблюдались на практике. Равно как и уже существующие законы и статьи УК РФ, допустим, о мошенничестве. Может, тогда действительно мракобесия в российской публичной сфере будет меньше.