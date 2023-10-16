Лишенный сана протодиакон Кураев решил покинуть Россию

Tекст: Валентина Григоренко

Кураев в своем Telegram-канале написал, что после раздумий и колебаний, которые длились полтора года, он решил уехать. Он добавил, что его «московский мир разрушен», и поэтому вся «боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь родители провели самые счастливые годы своей жизни».

По его словам, в Чехии у него еще есть «одноклассники по школе», один из которых уже купил ему скутер для передвижений, поэтому «проблемы «машины с российскими номерами» не будет». Кураев отметил, что планирует проводить в Чехии публичные встречи и лекции.

Он уточнил, что может писать, говорить и читать лекции, поэтому он намерен проводить в Чехии публичные встречи и лекции. Кураев назвал эту поездку трудовой миграцией и выразил надежду, что она будет не сезонная. «Но пока мысли не о том, как обжиться там, а о том, как ампутироваться здесь», – резюмировал протодиакон.

В апреле Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ, которым лишил священного сана протодиакона и блогера Андрея Кураева.

Напомним, в декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях Кураева и постановил лишить его сана. Патриарх ввел мораторий на вступление решения суда в силу, дав протодиакону Андрею время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви». Кураев пообещал подумать над своей позицией.

Кураев был временно отстранен от богослужений в связи с публичным оскорблением памяти протоиерея Александра Агейкина, который в 2020 году скончался от осложнений после коронавируса.