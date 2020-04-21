РПЦ подтвердила смерть священника от осложнений после коронавируса

Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин умер от осложнений после коронавируса, сообщили в РПЦ.

«Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией», – сообщается на сайте РПЦ.

О смерти Агейкина ранее сообщила рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.