Настоятель Богоявленского собора умер в Москве

Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин скончался в Москве, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве. Просим ваших молитв об упокоении усопшего отца Александра», – сообщается в Telegram-канале рабочей группы.

Священнослужителю было 48 лет. Причина смерти неизвестна.

Протоиерей Александр Агейкин с марта 2013 года состоял на службе Богоявленского Елоховского кафедрального собора.

Ранее ректор Московской духовной академии заразился коронавирусом. Позже коронавирус был выявлен у 24 клириков Московской епархии.

Напомним, за минувшие сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавируса.

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