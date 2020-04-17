Ректор Московской духовной академии заразился коронавирусом

Ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

«Чтобы пресечь распространение недостоверной информации, сообщаю, что у нас с сестрой легкая форма коронавируса и сегодня произошел перелом в течении болезни – вернулись запахи. <...> Я заразился в храме на службе. Хотя мы в академии строго соблюдали гигиенические нормы», – цитирует ректора МДА ТАСС.

По его словам, при первых слабых признаках болезни он сдал тест, который оказался положительным. «И хотя академия у нас и так находится на карантине, я ушел в строжайшую самоизоляцию», – добавил епископ.

Он добавил, что заболел воздушно-капельным путем в храме, подчеркнув, что «это ответ всем тем, кто ратует за то, что в храме заразиться нельзя».

Епископ Питирим призвал верующих беречь себя и других, и не выходить из домов. В настоящее время, по его словам, они с сестрой самостоятельно вычитывают великопостные службы по последованиям, которые публикуются на официальном сайте Русской православной церкви для домашнего совершения.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), абсолютное большинство россиян решили остаться на Пасху дома.

Ранее в РПЦ рассказали о праздновании Пасхи в условиях коронавируса, а также уточнили возможность освящения пасхальной пищи дома.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД