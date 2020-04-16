В РПЦ уточнили возможность освящения пасхальной пищи дома

Православные верующие дома в условиях карантина из-за коронавируса могут самостоятельно благословить куличи, яйца и пасхи, а освящать могут только священники, пояснили в Московской патриархии.

«Заменить благословение священника мирянин, понятное дело, не может, но благословить свою трапезу, то есть помолиться перед ней, перекрестить еду - общая практика для благочестивых мирян. А здесь предлагается это сделать особым пасхальным порядком», – передает РИА «Новости» слова заместителя управляющего делами Московской патриархии епископа Зеленоградского Саввы (Тутунов).

По его словам, именно слово «благословение», а не «освящение» употребляется и в названиях соответствующих молитв из священнического требника.

«Да, в одной из них употребляется глагол «освятить», но мы просим о том, чтобы Господь освятил ... а не священник или мирянин. Впрочем, действительно, употребление термина «освящение» вошло в обычай, причем давно (в 19 веке уже точно)», – признал епископ.

Как уточнили в патриархии, благословение можно совершить следующим образом: перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», затем окропить пищу святой водой, «если она есть», со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

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