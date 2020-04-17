В РПЦ рассказали о праздновании Пасхи в условиях коронавируса

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал, что категорически нельзя делать в Пасху, а чему необходимо следовать.

«Очевидно, что это серьезный вызов. И переживаемое сейчас нами понуждает нас переосмыслить многие вещи. И в нашей жизни вообще, и в церковной жизни – также. Хотя, повторю, все выводы из серии «мир больше никогда не будет прежним», мне кажутся преждевременными», – сказал Легойда в интервью «Российской газете».

По его словам, эта ситуация нужна людям для глубокого переосмысления себя, тогда «может быть мы научимся по-настоящему ценить то, что нам было дано в последние 30 лет».

«Все понимают серьезность угрозы, стремятся не допустить большой беды. Мы проходим через тяжелое испытание – и психологическое, и духовное, и материальное (понятно же, что ситуация сильно ударит по благосостоянию, по занятости). Но выбрана, по-моему, самая важная линия – на сохранение жизни и здоровья людей», – отметил он.

Легойда напомнил, что патриарх еще в первой проповеди в связи с пандемией сказал: «51 год я призывал вас приходить в храмы, представьте, каково мне сейчас просить вас остаться дома».

По словам председателя, в разных регионах сейчас разная эпидемиологическая ситуация и соответственно разные правила посещения храмов. Самые проблемные зоны – Москва и Московская область, люди здесь переживают и по-разному реагируют, добавил он.

«Когда человеку, который ничего не боится и ничем не рискует (как он думает), нужно пожертвовать возможностью побывать в храме ради других людей – это нравственная дилемма. И люди, движимые «я хочу», с трудом проходят это испытание. Я недавно своим близким, которые рвутся идти в храм, несмотря на благословение патриарха молиться дома, сказал, что мне это напоминает попытку объехать по обочине автомобильную пробку», – отметил Легойда.

Также он заявил, что на официальных интернет-ресурсах Русской православной церкви опубликовано, как можно благословить дома пасхи, куличи, яйца и прочую пасхальную снедь.

«Люди, приготовившие куличи и пасхи, должны прочитать Пасхальный тропарь, и если у кого есть святая вода, покропить ею пасхальные снеди. И потом спокойно и радостно вкушать приготовленное», – уточнил он.

По его словам, несмотря на то, что людей в храме стало значительно меньше, постоянно приходится общаться с ними, в том числе по телефону и по почте, причащать больных на дому.

Что же касается посещения священниками больных в больницах для исповеди и причастия, то здесь, по словам Легойды, ситуация очень сложная.

«Сейчас мы фактически лишены такого доступа по требованию врачей. Но мы находимся в постоянном диалоге с Министерством здравоохранения и с другими структурами, пытаясь объяснить необходимость этого. У нас даже есть священники, специально подготовленные для того, чтобы причащать больных», – добавил он.

Легойда подчеркнул, что сейчас важнее каждому лично правильно вести себя, «ведь люди проявляются в критической ситуации, которая многие вещи обнажает».

«Пасха – осевое событие... Вопрос в том, насколько у нас хватит силы, мудрости, смирения, чтобы принять то, что посылает нам Господь», – подчеркнул председатель.

Ранее в РПЦ уточнили возможность освящения пасхальной пищи дома.

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