В России за сутки подтверждено 5642 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 5 тыс. 642 новых случая коронавируса в 78 регионах, при этом в 45% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб по ситуации с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2567 (45,5%)», – говорится в сообщении штаба в Telegram.

Всего в стране зарегистрировано 52 тыс. 763 заболевших в 85 регионах. Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зафиксировано в Москве – 3083 случая, в Московской области – 718, в Санкт-Петербурге – 127.

За сутки в России полностью выздоровели 427 человек. За весь период выздоровели 3873 пациента с коронавирусом.

Также за сутки зафиксирован 51 летальный случай. За весь период по России умерло 456 человек.

Напомним, днем ранее число выявленных новых случаев коронавируса составило 4268. Таким образом, суточная заболеваемость выросла на 1374 случая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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