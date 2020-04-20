В России за сутки подтверждено 4268 новых случаев коронавируса

За сутки в России подтверждено 4 тыс. 268 новых случаев коронавируса в 76 регионах, при этом в 45% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб по ситуации с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтверждены 4268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах, из них 1 935 (45,3%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 155 человек», – говорится в сообщении «Стопкоронавирус.рф» в Telegram.

Отмечается, что всего в стране зарегистрировано 47 тыс. 121 заболевший в 85 регионах. Число выздоровевших выросло до 3 тыс. 446 человек.

Также за сутки зафиксировано 44 летальных случая: 28 – в Москве, 4 – в Республике Башкортостан, 3 – в Краснодарском крае, 2 – в Красноярском крае, 2 – в Калужской области, 1 – в Нижегородской области, 1 – в Республике Чувашия, 1 – в Ивановской области, 1 – в Архангельской области, 1 – в Хабаровском крае.

Всего в России 405 человек скончались от коронавируса.

Напомним, днем ранее число выявленных новых случаев коронавируса составило 6060. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 1792 случаев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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