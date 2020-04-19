В России за сутки подтверждено 6060 новых случаев коронавируса

За сутки в России подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб по ситуации с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 060 в 78 регионах. Из них почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 234 человека», – говорится в сообщении «Стопкоронавирус.рф» в Telegram.

Отмечается, что всего в стране зарегистрировано 42 тыс. 853 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших выросло до 3 тыс. 291 человека.

«Также за сутки поступила информация о 48 летальных случаях: 28 в Москве, 9 в Московской области, 3 в Пензенской области, 2 в Республике Башкортостан, 1 в Липецкой области, 1 в Краснодарском крае, 1 в Ставропольском крае, 1 в Мурманской области, 1 Республике Ингушетия, 1 в Новосибирской области», – говорится в сообщении.

Всего в России 361 умерший от коронавируса.

В Москве зарегистрировано 3 тыс. 570 новых случаев заражения, всего в столице более 24 тыс. 324 заразившихся, передает ТАСС.

Оперативный штаб в Москве объяснил, что причиной роста числа заражений является увеличение количества ежедневно проводимых тестов.

Напомним, накануне число выявленных новых случаев коронавируса составило 4 тыс. 785. Таким образом, суточная заболеваемость выросла на 1275 случаев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.