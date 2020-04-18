В России подтвердили 4785 новых случаев коронавируса

В России за сутки подтвердили 4 785 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 36 793 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции.

В оперштабе сообщили, что число вирус-положительных пациентов выросло за последние сутки на 4 785 человек, всего в стране «нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», передает ТАСС.

«За прошедшие сутки выписаны (...) 467 человек, за весь период – 3 057. За сутки умерло 40 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 313 человек», – говорится в сообщении штаба.

Накануне, 17 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4070 (изначально сообщалось о 4069, так как не были учтены данные по Республике Алтай). Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 715.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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