В России подтвердили 4069 новых случаев коронавируса

В России за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки в России выписали 286 пациентов, передает ТАСС.

Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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