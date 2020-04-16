В России подтвердили 3448 новых случаев коронавируса

В России за сутки подтвердили 3 448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Лидерами по числу новых случаев коронавируса за сутки стали Москва – 1370, Подмосковье – 467 и Санкт-Петербург – 154, передает РИА «Новости».

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