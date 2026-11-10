Кушнер оценил мужество участников переговоров в Абу-Даби

Кушнер заявил о сильных эмоциях у сторон переговоров в Абу-Даби

Tекст: Вера Басилая

«Нужно мужество приехать сюда сегодня. Я знаю, что существует много сильных эмоций с обеих сторон – в Европе, на Украине, в России – по этому поводу, но я действительно ценю мужество и лидерство, которые все здесь проявляют, приезжая сюда сегодня», – цитирует ТАСС Кушнера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

В состав российской переговорной группы в Абу-Даби вошли пять членов делегации и шесть экспертов под руководством помощника президента России Владимира Мединского.