ФНС потребовала 9 млн рублей с осужденного за мошенничество блогера Сидоропуло

ФНС потребовала 9 млн рублей с осужденного блогера Сидоропуло

Tекст: Алексей Дегтярёв

Заявление налоговой службы поступило в суд 22 октября. Суд принял его к рассмотрению без проведения слушаний, передает РИА «Новости».

В июле суд в Краснодаре по заявлению той же инспекции ввел в отношении Сидоропуло процедуру реструктуризации долгов, включив в реестр задолженность более 7,8 млн рублей. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на январь.

Савеловский суд Москвы в октябре прошлого года приговорил Сидоропуло к шести годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и отмывание денег при продаже обучающих курсов. Суд удовлетворил иски 40 потерпевших на сумму более 8,3 млн рублей и взыскал в доход государства более 22 млн рублей, на которые блогер купил автомобиль Lamborghini, оформив его на бабушку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд приговорил блогера Валерию Чекалину к пяти годам условно по делу о финансовых махинациях. В октябре прошлого года блогер Андрей Сидоропуло полностью возместил ущерб потерпевшим на сумму 8,3 млн рублей. В феврале прошлого года суд наложил арест на имущество блогера Елены Блиновской, включая Bentley и Lamborghini.