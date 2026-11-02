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Безэкипажный катер концерна «Калашников» отправлен на боевую апробацию
Безэкипажный катер на базе лодки «БК-10» вышел на боевую апробацию
Безэкипажный катер на базе скоростной штурмовой лодки «БК-10» прошел заводские испытания и отправлен на боевую апробацию, сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.
Безэкипажный катер (БЭК), созданный на базе скоростной штурмовой лодки «БК-10», успешно завершил заводские испытания и готов к боевой апробации, передает ТАСС.
«Беспилотные «БК-10» прошли успешно заводские испытания. Сейчас выходим на боевую апробацию», – заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце концерн «Калашников» презентовал на выставке в Баку скоростную лодку и катера.
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