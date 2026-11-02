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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    2 ноября 2026, 14:02 • Новости дня

    Безэкипажный катер концерна «Калашников» отправлен на боевую апробацию

    Безэкипажный катер на базе лодки «БК-10» вышел на боевую апробацию

    Tекст: Мария Иванова

    Безэкипажный катер на базе скоростной штурмовой лодки «БК-10» прошел заводские испытания и отправлен на боевую апробацию, сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

    Безэкипажный катер (БЭК), созданный на базе скоростной штурмовой лодки «БК-10», успешно завершил заводские испытания и готов к боевой апробации, передает ТАСС.

    «Беспилотные «БК-10» прошли успешно заводские испытания. Сейчас выходим на боевую апробацию», – заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце концерн «Калашников» презентовал на выставке в Баку скоростную лодку и катера.

    Летом на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» представили безэкипажные катера «Бриз» и «БЭК-6».

    Весной российские специалисты разработали безэкипажный катер – носитель дронов «Сварог 1.0».

    1 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35

    Израильский эксперт Коэн заявил об испуге Египта из-за Су-35 в Эфиопии

    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильский исследователь и публицист Эди Коэн заявил, что поставка российских истребителей Су-35 значительно укрепила обороноспособность Эфиопии и вызвала обеспокоенность в соседнем Египте.

    Эфиопия стала первой страной Африки к югу от Сахары, получившей такую современную военную технику. По словам Коэна, приобретение российских самолетов повысило военный потенциал страны, пишет ТАСС со ссылкой на Эфиопское информационное агентство (ENA).

    «Египтяне напуганы самолетами, которые Эфиопия получила из России», – заявил Коэн.

    Эксперт отметил, что египетские и другие арабские СМИ внимательно следят за укреплением вооруженных сил Эфиопии. Он напомнил, что ранее Египет также намеревался приобрести российские Су-35, однако отказался от сделки под давлением Вашингтона, который угрожал Каиру санкциями. Эфиопии удалось преодолеть аналогичные препятствия благодаря дипломатическим усилиям и развитию международных связей.

    28 октября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о получении первой партии из 12 российских истребителей Су-35 и предстоящей поставке четырех батарей зенитных ракетных систем С-400. По его словам, поставки начались на год раньше первоначально согласованного срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об обучении радикальных группировок в Африке украинскими военными инструкторами.

    Также года президент Владимир Путин сообщил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российской военной продукции.

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    31 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами

    Welt: Немецкий концерн Rheinmetall признал провал испытаний зенитных комплексов

    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
    @ Uwe Koch/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал неудовлетворительными результаты испытаний зенитных комплексов Skyranger в Швеции с участием украинских операторов.

    Комплексы Skyranger пока не достигли необходимого уровня, заявил представитель концерна, пишет Welt am Sonntag.

    Испытания проводились с участием украинских операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    Также представитель Rheinmetall отметил возможную задержку поставок бундесверу 123 колесных бронетранспортеров Boxer на 11 месяцев, возложив часть ответственности за срыв сроков на заказчика из-за его сложной организационной структуры. Бундесвер заказал БТР за 2,7 млрд евро для замены легких боевых машин Wiesel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    В воскресенье Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке концерном поставки четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Ранее Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    31 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Военнослужащий рассказал о новой тактике применения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новую тактику использования беспилотников, подвешивая их на линиях электропередачи, сообщил военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон.

    По словам Софона, беспилотники противника виснут на проводах ЛЭП вдоль дорог и маршрутов, ожидая цели.

    «Зачастую цель – это грузовые машины, на мобильные огневые группы стали тоже охотиться. Они автоматически активируются при обнаружении цели», – сообщил военнослужащий ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группировка войск «Север» применила новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники ВСУ в Харьковской области.

    В тот же день экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые ПУ дронов ВСУ в Днепропетровской области.

    Бойцы «Севера» уничтожили более 35 роботов-курьеров ВСУ в октябре.


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    1 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    В Ленинградской области испытали платформу для защиты военно-морских баз

    В Ленинградской области успешно испытали платформу для обороны морских баз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об успешном завершении на Ладоге боевых испытаний опытного образца платформы «Плот 47» для защиты морских баз и энергетических объектов.

    В Ленинградской области прошли боевые испытания уникальной платформы для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК «Плот 47», передает ТАСС.

    «В этом месяце на Ладоге завершились боевые испытания опытного образца. Установленный на платформе боевой модуль «Нарвал» успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники», – заявил Александр Дрозденко.

    Экспериментальный образец создали за 15 дней. Конструкция позволяет устанавливать различные системы обнаружения и противодействия угрозам, а также развивать безэкипажные модификации. Производство полностью локализовано в Ленинградской области. Платформа уже получила предварительное одобрение профильного научно-исследовательского центра ВМФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила об использовании украинской территории для испытаний новых видов оружия государств Североатлантического альянса.

    Также в России нашли способ защитить порты и нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников.

    Кроме того, США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12.

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    30 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    В Совбезе назвали главных союзников России

    Замсекретаря Совбеза Шевцов назвал армию и флот главными союзниками России

    В Совбезе назвали главных союзников России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский военно-промышленный комплекс значительно усовершенствовался, что подтверждает слова императора Александра III о двух союзниках России – армии и флоте, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    «Помните, Александр III сказал: «У нас есть только два союзника: армия и флот». Конечно же, и военная составляющая тоже очень важна», – заявил Шевцов в интервью РИА «Новости».

    По его словам, Россию невозможно разложить изнутри, хотя к этому стремятся многие противники, некоторые из которых даже публикуют карты с предполагаемым разделением регионов.

    Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что противники могут попытаться воздействовать на Россию снаружи военным путем, однако отечественный военно-промышленный комплекс за последние десятилетия серьезно усовершенствовался.

    Шевцов отметил, что в ходе спецоперации российская армия получает огромный опыт боевых действий, противостоя странам НАТО, их технике и методикам ведения войны. Он выразил уверенность, что победить Россию ни снаружи, ни изнутри невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов назвал Британию абсолютным чемпионом по попыткам посеять межнациональную рознь в России.

    В тот же день он заявил об участии бывшего британского премьера Бориса Джонсона в разрушении стамбульских договоренностей по Украине в 2022 году.

    В апреле 2026 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев согласился с фразой Александра III о двух союзниках России.

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    30 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Генштаб Белоруссии оценил обстановку на границе с Украиной

    Генштаб Белоруссии: Обстановка на границе с Украиной непростая, но стабильная

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый заявил, что обстановка на границе с Украиной остается непростой, но прогнозируемой и не переходит в кризисную стадию.

    По его словам, ситуация на южных рубежах республики не может быть полностью спокойной из-за вооруженного конфликта на территории соседней страны, передает РИА «Новости».

    «Обстановка остается непростой, но тем не менее прогнозируемой и стабильной», – сказал Белый в интервью телеканалу ОНТ. Обвинительная риторика Киева о возможных угрозах со стороны Минска связана с внутренними и внешними политическими процессами вокруг Украины, добавил он.

    Первый замминистра обороны отметил, что украинская сторона заминировала и перекопала местность в приграничье, а также подорвала мосты. Белоруссия регулярно фиксирует провокации, однако целенаправленных мер по эскалации со стороны Украины нет.

    Для адекватного реагирования на южном направлении Минск содержит группировку войск прикрытия, опираясь в основном на силы специальных операций. В Гомельской области также завершается формирование нового десантного соединения для защиты кризисных районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом главнокомандующий ВСУ сообщил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. В июне Владимир Зеленский пригрозил Минску применением силы. В мае украинские власти заявили о разработке плана действий из-за возможного наступления российских войск из Белоруссии.

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    1 ноября 2026, 08:22 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с оружием для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы, а также поразили железнодорожную станцию в Сумской области.

    Российские войска в течение ночи нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск, а также по морским судам с военными грузами, сообщает Минобороны.

    В результате атаки поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Эти узлы обеспечивали доставку вооружения и военной техники для украинской армии из западных регионов страны.

    Также на переходе морем в 69 км юго-западнее Одессы военные поразили судно типа «сухогруз». Оно доставляло грузы, предназначенные для снабжения подразделений ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами южнее Одессы.

    Авиация и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры украинских войск.

    В пятницу российские войска осуществили массированный удар по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море.

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    1 ноября 2026, 00:55 • Новости дня
    Российская армия освободила 39 населенных пунктов в зоне СВО за октябрь

    ВС России за октябрь освободили 39 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России в течение октября взяли под контроль 39 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, большая часть которых расположена в Харьковской области.

    С 1 по 31 октября под контроль российских войск перешли 18 населенных пунктов в Харьковской области, десять – в Запорожской области, семь – в ДНР, три – в Сумской области и один – в Днепропетровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны России.

    На Харьковскую и Запорожскую области пришлось около 72% от общего числа освобожденных территорий – 28 населенных пунктов. Почти половину месячного результата составили 18 населенных пунктов Харьковской области.

    Президент Владимир Путин 16 октября отмечал положительную динамику в действиях российских группировок войск. Он заявил, что наступление идет по всей линии фронта.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее сообщил, что с 1 сентября российские войска взяли под контроль 92 населенных пункта и более 1800 квадратных километров территории. Основные усилия Объединенной группировки сосредоточены на освобождении Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России освободили Общее в Запорожской области, Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.

    В октябре российские войска за сутки взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    В августе подразделения российской армии установили контроль над 32 населенными пунктами в Харьковской области и ДНР.

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    1 ноября 2026, 00:31 • Новости дня
    КНДР испытала тактическую баллистическую ракету с разбросной боеголовкой

    ЦТАК: КНДР испытала тактическую баллистическую ракету

    КНДР испытала тактическую баллистическую ракету с разбросной боеголовкой
    @ Kcnawatch. co/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное ракетное управление КНДР провело испытания тактической баллистической ракеты для оценки эффективности рассеивающейся боевой части (разбросной боеголовки).

    Главное ракетное управление КНДР 31 октября провело испытания тактической баллистической ракеты для оценки эффективности боевого применения рассеивающейся боевой части, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Испытаниями руководил первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Сик. В ходе тестов подтвердилась способность боеголовки второго типа с высокой плотностью поражать целевую зону площадью 12–13 га.

    Начальник Главного ракетного управления отметил, что до конца года военные подразделения получат возможность использовать различные типы боевых частей в зависимости от целей операции и характеристик объектов поражения.

    В ведомстве подчеркнули, что стрельбы прошли в рамках регулярной научно-исследовательской деятельности по увеличению мощности оружейных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило о запуске Пхеньяном около десяти баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

    Ким Чен Ын назвал развитие военных дронов и ИИ приоритетом КНДР.

    В сентябре КНДР провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты для проверки обновленного важного элемента.

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    31 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Посол России в Дании заявил об угрозе из-за размещения ПРО США в Гренландии

    Посол в Дании Барбин предупредил об угрозе от размещения ПРО США в Гренландии

    Посол России в Дании заявил об угрозе из-за размещения ПРО США в Гренландии
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Развертывание элементов американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» в Гренландии поставит под удар мировую стратегическую стабильность, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС предупредил об угрозе мировой стабильности от размещения ПРО США в Гренландии.

    «В случае развертывания на острове элементов американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» под удар может быть поставлена стратегическая стабильность в мире. Под американский контроль попали ключевые аспекты внешней и экономической политики Гренландии», – заявил Барбин.

    По словам посла, возможности Гренландии по развитию взаимодействия с государствами, не входящими в Евросоюз и НАТО, оказались серьезно ограничены. Он подчеркнул, что соглашение Вашингтона по острову закрепляет конфронтационный подход к безопасности.

    Дипломат добавил, что этот шаг поощряет усиление роли Североатлантического альянса в делах Арктики и дает мощнейший импульс гонке вооружений в регионе. В результате США получили практически неограниченные возможности для расширения военной активности на территории Гренландии, резюмировал Барбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генерал США заявил о риске остановки разработки системы противоракетной обороны «Золотой купол» из-за проблем с финансированием. Пентагон планирует завершить первые проверки этой программы до конца года.

    Ранее Владимир Барбин заявил об усилении конфронтации в Арктике из-за вовлечения НАТО в дела региона.

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    31 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    В рядах ВСУ выявили воюющих за Украину японских наемников

    Боец спецназа «Ахмат» сообщил о десятках японских наемников в ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил, что на стороне Вооруженных сил Украины воюет множество японских наемников, хотя начиналось все с нескольких десятков добровольцев.

    На стороне украинской армии воюет множество наемников из Японии, рассказал ТАСС военнослужащий спецназа «Ахмат», этнический японец с позывным Даня.

    «Сейчас тоже много, но, когда только началось СВО, 70 человек [воевали на стороне] Украины в добровольцах из Японии», – заявил боец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Генпрокуратура сообщила о заочном приговоре колумбийскому наемнику Франко Эдгару Маурисио Эспинозе к 13,5 года колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

    В четверг российские штурмовики взяли в плен двух иностранных наемников ВСУ в Днепропетровской области.

    При этом боец спецназа «Ахмат» Даня ранее сжег свой японский паспорт.

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    31 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Пентагон признал отставание США от России в производстве беспилотников

    Bloomberg: Пентагон закупает БПЛА тысячами против миллионов у России и Китая

    Пентагон признал отставание США от России в производстве беспилотников
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    США отстают от России и Китая по производству дешевых военных беспилотников, американские компании не смогут обеспечить выпуск нужного количества аппаратов в случае потенциального конфликта, пишут СМИ.

    Пентагон закупает дроны тысячами, тогда как китайские и российские производители выпускают их миллионами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Пытаясь наверстать упущенное, американские разработчики БПЛА сталкиваются с серьезными проблемами в цепочках поставок, быстро меняющимися требованиями на поле боя, а также со спецификой самого Пентагона», – говорится в сообщении агентства.

    Уточняется, что американское военное ведомство привыкло тратить на дорогостоящие подводные лодки и истребители, а не на дешевые беспилотники.

    США начинают производство дешевых БПЛА «практически с нуля», заявил представитель Пентагона, которого цитирует агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле представитель Пентагона рассказал о нахождении США на самом раннем и сложном этапе создания БПЛА.

    Летом американское военное ведомство запустило конкурс для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников.

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    30 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Госдепартамент одобрил продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Госдеп: США одобрили продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный департамент США согласовал возможную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot стоимостью 2,1 млрд долларов, о чем сообщил на своем сайте.

    «Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу иностранным военным правительству Украины для закупки ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) с сегментным усилением (MSE) и сопутствующего оборудования. Предполагаемая общая стоимость проекта составляет 2,1 млрд долларов, полностью финансируемых партнерами и союзниками», – сообщил Госдепартамент США.

    Для оплаты будут использованы средства Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также национальные фонды, обеспеченные кредитом Евросоюза на поддержку Украины. Американские средства в сделке не задействованы.

    В Госдепартаменте отметили, что продажа улучшит возможности Киева по противоракетной обороне. Главным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 26 октября обвинили Хегсета в задержке поставок Киеву ракет для Patriot.

    В сентябре Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны. Евросоюз одобрил исключение для приобретения украинскими властями комплектующих для систем Patriot за счет кредитных средств.

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    31 октября 2026, 07:35 • Новости дня
    «Северяне» под Харьковом узнали, как командиры ВСУ мотивируют солдат воевать

    ВС России узнали о методах мотивации солдат ВСУ под Харьковом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях и узнали, как командиры ВСУ борются с массовыми случаями членовредительства среди личного состава, пытающегося спастись от боев.

    «В 127 отмбр ВСУ командование бригады записывает военнослужащих, находящихся в госпиталях, как самовольно оставивших часть. Таким образом командиры пытаются бороться с массовыми случаями членовредительства среди личного состава, который отказывается идти на позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Харьковском направлении за сутки «Северяне" продвинулись на Липцовском направлении на двух участках по лесопосадкам. Общее продвижение составило до 300 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях идут ожесточенные стрелковые бои в районе Приколотного. Есть продвижение в районе Гарбузовки.

    В Черниговской области расчеты БПЛА «Герань» ударили по позициям 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ в районе Березна и Мена.

    В Сумском районе штурм-группы «Северян» с тяжелыми боями продвигаются в районе Хотени и Великой Рыбицы. В Шосткинском районе позиционные бои идут в районе поселения Коренек. В Краснопольском районе артиллерия и расчеты FPV разбили позиции ВСУ в направлении Турьи, поддерживая продвижение штурмовиков.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу операторы беспилотников «Северян» уничтожили более 35 наземных роботизированных комплексов ВСУ в Харьковской области. Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» применили новую тактику двойного удара для уничтожения техники ВСУ.


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    2 ноября 2026, 08:35 • Новости дня
    Чешская компания решила восстановить оружейные заводы времен холодной войны

    Чешская CSG объявила о планах восстановить заводы времен холодной войны

    Tекст: Мария Иванова

    Директор по внешним связям чешского холдинга Czechoslovak Group Ян Хамачек заявил о планах расширить производство боеприпасов за счет восстановления европейских заводов времен холодной войны.

    Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) намерен нарастить мощности по выпуску боеприпасов путем перезапуска старых европейских предприятий, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Таким образом CSG стремится обеспечить контроль над всеми критически важными компонентами, необходимыми для производства европейских боеприпасов калибра 155 мм», – заявил Хамачек.

    Компания планирует запустить заводы в греческом Лаврионе совместно с государственным предприятием Hellenic Defence Systems. Кроме того, холдинг купил завод в немецком Гнашвице и переоборудует гражданское предприятие по производству нитроцеллюлозы в немецком Вальсроде для использования в военных целях.

    Ожидается, что немецкие заводы начнут работу до конца текущего года, а греческое производство будет запущено в 2027 году. По данным агентства CTK, в первом полугодии выручка чешского холдинга выросла на 17,2%, достигнув 3,25 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце чешский производитель оружия CSG стал крупнейшим акционером канадской компании в области космических технологий MDA Space.

    В августе украинское предприятие решило построить завод по производству боеприпасов в Литве.

    Весной СМИ сообщили о наличии у Чехии сложной теневой схемы по поставкам артиллерийских снарядов на Украину.

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