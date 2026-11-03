Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.0 комментариев
Военные сбили два украинских беспилотника в Севастополе
Российские силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили два украинских беспилотника в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Наши военные за минувшие сутки нейтрализовали два вражеских беспилотника над акваторией на Северной стороне города», – сообщил Развожаев в Мах.
Он уточнил, что в результате атак никто не пострадал, городская инфраструктура не повреждена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 856 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Напомним, в сторону Московского региона за ночь летели почти 500 беспилотников, из которых 187 были нейтрализованы на подлете к столице.
Над Калужской областью за ночь уничтожили 65 беспилотных летательных аппаратов.