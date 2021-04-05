Кураев отреагировал на решение патриарха Кирилла о моратории на лишение сана

Протодиакон Андрей Кураев согласился подумать над своей позицией после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл наложил мораторий на решение церковного суда о лишении его сана.

«Что ж, раз дано время на «переосмысление», буду паки и паки думать», – написал Кураев в Livejournal.

Он отметил, что хочет идти вместе с Церковью Христовой, «то есть вместе с Церковью Символа Веры, обладающей такими атрибутами, как Единство, Святость, Кафоличность и Апостоличность». «В каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени «Московский Патриархат» в его нынешнем состоянии, сказать затрудняюсь. Но точно это не отношения тождественности. Можно сказать: Церковь присутствует в церкви. Но как конкретно, в чем, в ком, в каких аспектах жизни церкви? Но уж точно не в «таинстве непогрешимого учительства», – добавил протодиакон.

По его словам, в истории Церкви много эпизодов, когда «некто расходился с современной ему церковью, а потом (чаще уже после смерти) бывал оправдан». «Вопрос о том, кто, когда, в чем, насколько и с какими последствиями уклонился от «пути Церкви», непрост, и до Последнего суда неокончателен», – заключил Кураев.

Ранее в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы об отказе в пересмотре дела об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева, но ввел мораторий на его вступление в силу «на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви». Резолюция патриарха Кирилла опубликована на сайте Московской городской епархии РПЦ.

Напомним, указом патриарха Кирилла отец Андрей Кураев был временно отстранен от богослужений в связи с публичным оскорблением памяти протоиерея Александра Агейкина, который в 2020 году скончался от осложнений после коронавируса. Узнав о запрете, сам священник сообщил, что для него это решение ничего не меняет.

Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях известного своими критическими высказываниями в адрес РПЦ протодиакона Кураева и постановил лишить его сана. Суд установил в заявлениях Кураева «признаки хулы на Церковь», передает РИА «Новости».

После этого Кураев сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Епархиальный суд 4 марта 2021 года постановил, что не нашел оснований для пересмотра своего предыдущего решения.