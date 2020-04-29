Патриарх Кирилл запретил в служении Кураева

Протодиакон Андрей Кураев запрещен в служении указом патриарха Кирилла за оскорбление памяти умершего настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.

«В связи с публичным оскорблением вами памяти протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви, а также учитывая ваши предыдущие деяния, вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом», – передает ТАСС текст указа патриарха.

Ранее в интервью газете «Московский комсомолец» Кураев сделал несколько резких высказываний в отношении поведения священников в период эпидемии. «Печально, что период хвастовства в нашей среде растянулся на два месяца. Суеверия во время эпидемий опасны», – заявил он, в частности.

Напомним, на прошлой неделе от осложнений после коронавируса умер настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин. Позднее в РПЦ рассказали, как заразился Агейкин.